Secult estreia exposição “Conjunto de Afetos – Coleção Divino Sobral”

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), estreia, nesta terça-feira (22/12), a partir de 9h, a exposição virtual “Conjunto de Afetos – Coleção Divino Sobral”. A mostra faz parte do projeto Cultura em Casa (Exposições no Centro Cultural Octo Marques), disponibilizadas no canal no YouTube.

Montada nas galerias Frei Nazareno Confaloni e Sebastião dos Reis, em Goiânia, a exposição reúne 103 obras produzidas por 74 artistas e três coletivos. Assim, tem pinturas, desenhos, gravuras e esculturas. Além disso, objetos, recortes, fotografias, arte postal, vídeos-arte e vídeos-performances. Todos foram selecionados do acervo pessoal do artista e curador Divino Sobral, que assina a exposição.

Segundo o curador da exposição, “afeto é a palavra que norteia a experiência de visitação, principalmente quanto às peças menores, verdadeiras relíquias artísticas rodeadas de mistério, subjetividade e simbologias”. Ademais, há obras em telas, papel e demais superfícies que vão de madeira a vidro, remetendo desde questões do imaginário social político ao criativo popular.

“Reuni nesta exposição obras que considero representar questões atuais, mesmo que feitas há 40 anos. São artistas com sólida participação na História da Arte, e criações de jovens artistas, que começam a se destacar no cenário nacional e até fora”, contou Divino Sobral.

Dividida em 11 seções, a exposição “Conjunto de Afetos – Coleção Divino Sobral” inclui uma sala de vídeo com gravações adquiridas por Sobral nos últimos 18 anos – mas conectadas ao momento atual. Além disso, a coleção reúne obras de arte da produção contemporânea brasileira entre 1980 e 2020, com peças inspiradas pela pandemia de Covid-19.

As pinturas de Carlos Sena são um dos grandes destaques da exposição “Conjunto de Afetos – Coleção Divino Sobral” e ocupam um paredão exclusivo. O importante artista plástico goiano faleceu em 2015 e, junto de Divino Sobral, montou parte do acervo que agora é disponibilizado ao público.

Divino Sobral

Artista e curador independente, Divino Sobral é um dos principais nomes da arte contemporânea de Goiás. Vive e trabalha em Goiânia, com três décadas de experiência na área artística. Como crítico de arte e pesquisador, publica regularmente textos em catálogos, livros, revistas acadêmicas e jornais, e foi incluído na Coleção “Ensaios Brasileiros Contemporâneos – Artes Visuais”, editado pela Funarte.

Enquanto artista plástico realizou exposições individuais e coletivas no Brasil, Cuba, Peru, Chile, EUA, Itália e assina obras em coleções de museus de Arte Moderna e Arte Contemporânea de Goiânia, Goiás, Brasília, Rio de Janeiro, Belém e Paraná.

Recebeu importantes premiações nacionais e, como crítico de arte, integrou comissões de seleção de prêmios como Marcantonio Vilaça CNI Sesi Senai (2017); Transborda Brasília Prêmio de Artes Visuais do DF (2016), dentre outros. Em 2018, foi avaliador do Rumos Itaú Cultural.

Os artistas

O acervo da exposição “Conjunto de Afetos – Coleção Divino Sobral”, da Secult Goiás, é composto em um terço por artistas goianos, residentes em Goiânia, Anápolis e Vila de São Jorge. De fora do estado há artistas de Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Salvador, RecifeJoão Pessoa, Fortaleza, Belém, Marabá, Cuiabá, Campo Grande. Ademais, do exterior há artistas de Habana Vieja, Cuba; Montevidéu, Uruguai; Montreal, Canadá; New York e Westerville, EUA.