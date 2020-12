Suspeito de matar mulher esfaqueada é preso em Nova Crixás

A Polícia Civil do Estado de Goiás prendeu, neste fim de semana, um homem apontado como sendo autor do feminicídio de Fabiana Resplante da Costa, crime que ocorreu no início deste mês. Conforme a polícia, o homem é suspeito de esfaquear a vítima até a morte.

O caso ocorreu no dia 4 de dezembro deste ano, na casa do suspeito. Ele foi preso no município de Nova Crixás, interior do estado.

Ainda segundo a polícia, o corpo da vítima, Fabiana, apresentava vários perfurações por objeto perfurocortante, incluindo no rosto.

Os detalhes do caso ainda não foram divulgados. Aguarde novas informações.