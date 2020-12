Força Nacional em Goiás tem presença prorrogada até março de 2021

Em uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última segunda-feira (21/12), o governo federal, por meio do Ministério da Justiça, decidiu prorrogar a permanência da Força Nacional de Segurança em Goiás e em outros quatro estados até março de 2021. A iniciativa foi tomada no âmbito do Programa Em Frente Brasil, criado para o enfrentamento de crimes violentos nas federações.

Conforme a portaria 679, fica autorizada a prorrogação “do emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio aos Estados do Pará, do Espírito Santo, de Goiás, de Pernambuco e do Paraná, nas respectivas capitais e regiões metropolitanas, com foco nos Municípios de Ananindeua – PA, de Cariacica – ES, de Goiânia – GO, de Paulista – PE e de São José dos Pinhais – PR, e aos órgãos de segurança pública, em caráter episódico e planejado, por 90 dias, no período de 21 de dezembro de 2020 a 20 de março de 2021, consoante o Projeto “Em Frente Brasil” (Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta), para atuar em ações de polícia judiciária e perícia forense, no combate à criminalidade violenta”.

O programa foi lançado em agosto de 2019 e teve seu início marcado pela assinatura dos Contratos Locais de Segurança pelo presidente Jair Bolsonaro, ministros, governadores e prefeitos dos cinco municípios participantes. O acordo oficializa o comprometimento conjunto para cumprimento das ações planejadas