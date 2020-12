Mutirama reabre nesta terça-feira (22), em Goiânia

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), emitiu um decreto nesta segunda-feira (21/12), autorizando a reabertura do parque Mutirama a partir desta terça-feira (22/12). O centro de diversões gratuito para a população terá a capacidade de entrada reduzida para apenas mil pessoas diariamente.

O horário permitido para visitação ao parque também sofrerá alteração de acordo com o habitual, passando a funcionar das 10 às 16h, antes das 8 às 18h.

Além da limitação de público e horário, o parque adotará medidas sanitárias com a adoção de protocolos de limpeza e higienização dos brinquedos, controle de filas, utilização obrigatória de máscaras e medição de temperatura dos frequentadores.

Os funcionários do parque já haviam recebido treinamento o retorno das atividades já prevendo a reabertura do Mutirama, que passa a ser uma das opções para as férias da criançada.

Segundo dados da própria prefeitura, uma média de 10 mil pessoas passavam pelo parque, diariamente, antes da pandemia.