Caldas Novas e Cidade de Goiás publicam decretos para o fim do ano

As prefeituras de Caldas Novas e da Cidade de Goiás publicaram medidas, por decreto, onde orientam sobre a realização de eventos no fim de ano, no período de Natal e réveillon de 2020. As regras foram tomadas devido a pandemia do coronavírus.

Na cidade de Caldas Novas estão proibidas a realização de shows artísticos de grande porte. Isso inclui eventos com sons eletrônicos e automotivos de alta potência. Assim, segundo o decreto, shows artísticos de grande porte são aqueles com potencial e atrair aglomerações pela presença de “artistas de renome regional, nacional ou internacional”.

Já eventos que envolvem cobrança de ingressos e que não se enquadrem no tipo de evento vedado no decreto, só poderão ser realizados após a emissão de alvará pela Vigilância Sanitária de Caldas Novas.

Restaurantes, bares, hotéis e parques aquáticos também precisarão solicitar à Vigilância Sanitária o alvará antes de promover eventos neste período de Natal e réveillon.

De acordo com o decreto em Caldas, os estabelecimentos que descumprirem as regras poderão ser multados e até interditados, mesmo se não forem reincidentes.

A prefeitura de Caldas Novas também informou no novo decreto que não irá realizar queima de fogos na virada. Assim, a ideia é evitar evitar as aglomerações de pessoas nas ruas e avenidas da cidade. Ademais, a orientação é que a população se reúna somente em núcleo familiar, e não em praças, avenidas e demais locais públicos.

Decreto na Cidade de Goiás

A prefeitura da Cidade de Goiás divulgou um decreto no mês de novembro, visando as festas de fim de ano. Mesmo não sendo um dos principais locais de turismo para Natal e réveillon, o município preferiu se resguardar quanto à possibilidade de aumento de casos de coronavírus.

De acordo com o decreto, fica determinado o fechamento das vias públicas que dão acesso a Praça do Coreto para o trânsito de veículos. O fechamento será das 18h às 6h da manhã, até o dia 1º de janeiro.

Também fica terminantemente proibido uso de som mecânico e/ou automotivo, bem como de caixa de som no perímetro da Praça do Coreto. Além disso, o decreto informa que haverá pelo menos um carro da Polícia Militar assegurando o cumprimento do documento. Ademais, fica reiterado o uso obrigatório de máscaras de proteção na cidade.