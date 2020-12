PRF alerta goianos para acidentes nas estradas nesse final de ano

Um levantamento divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (24\12), mostra um aumento da letalidade nas estradas goianas no mês de dezembro. Temendo um volume ainda maior de acidentes nas estradas nas semanas de Natal e Ano Novo, a PRF orienta os motoristas para evitarem imprudências nas viagens.

Do dia 1º de dezembro ao dia 22, a PRF atendeu a 151 ocorrências de acidentes nas rodovias federais em Goiás, 170 pessoas ficaram feridas e 16 mortes foram registradas. No mesmo período do ano passado, foram 152 acidentes, 208 feridos e 11 mortes. As colisões frontais são as que mais preocupam, já que das 16 mortes registradas esse ano, 11 ocorreram em acidentes deste tipo.

A maior preocupação são com ás colisões frontais, já que das 16 mortes registradas esse ano, 11 ocorreram em acidentes deste tipo. As batidas frontais ocorrem quando um dos veículos invadem a pista contrária, situação que, na maioria dos casos, decorre de uma ultrapassagem mal sucedida.

Um dado bastante importante que reforça a preocupação dos policiais com as colisões frontais é que a cooperação registrou mais de mil ultrapassagens proibidas flagradas pelos policiais rodoviários federais nesses 22 dias de dezembro. Foram 1.076 infrações desse tipo, representando quase o dobro das ultrapassagens anotadas no mesmo período do ano passado, quando os PRFs flagraram 597.

Precauções

Para evitar futuros acidentes nas estradas a cooperação reforça “a necessidade de cautela e perícia por parte dos condutores no momento de realizarem ultrapassagens”. Outro alerta para os motoristas que vão pegar a estrada no final de 2020 é ás ultrapassagens com segurança “A certeza de que o tempo e o espaço disponíveis para passar o veículo da frente com tranquilidade e segurança deve ser inegociável completou”.

Os policiais deixam claro que no menino de dúvida é melhor esperar “aguarde o momento mais adequado para garantir que a manobra sem bem realizada”.

Além disso, antes de viajar é importante realizar uma vistoria no veículo e certificar que está seguro para realizar longas viagens.