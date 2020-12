Tiroteio em feira de Aparecida de Goiânia termina com um morto e um ferido

Um homem morreu e um menor de idade ficou ferido, após serem baleados em um tiroteio em uma feira livre na Avenida Arão de Souza, no setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia nesta quarta-feira (23\12). Segundo testemunhas que estavam no local, cerca de seis tiros foram disparados de um carro.

Um deles, identificado como Igor Júnior Ribeiro dos Santos, morreu na hora, e o outro, que teve apenas o primeiro nome identificado como Wilson, foi socorrido, e encaminhado em estado grave para o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa).

O crime ganhou repercussão depois de moradores filmarem a reação dos amigos das vítimas pedindo ajuda depois que a sequências de tiros acabou.

Motivo

Moradores que estavam na feira no momento do tiroteio contaram para os policiais que os atiradores estavam em um veículo Honda Civic de cor preta. A suspeita da Polícia Militar é a de que o crime tenha relação com a disputa entre facções que dominam pontos de venda de droga na região.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, ambos os homens que foram baleados no local possuem antecedentes criminais. Agora, o Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia vai apurar as circunstâncias do crime, a PM já apresentou os dois possíveis nomes dos homens que estavam dentro do carro que efetuou o disparos nos dois jovens.

Briga de facções

Segundo moradores do local, a briga de façções na região é frequente e não foi a primeira vez que esse tipo de situação ocorreu. A disputa desses grupos tem sido cada vez mais frequentes não somente em Aparecida mais em todo o estado, em um levantamento divulgado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) em 2018, cerca de 11 facções criminosas comandam os presídios goianos. Entre esses grupos o principal é o Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).