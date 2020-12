Prefeitura de Goiânia inaugura cinco parques nesta semana

A prefeitura de Goiânia irá entregar nesta semana, a última do ano de 2020, cinco novos parques em diferentes regiões da cidade. Nesta segunda-feira (28/12), na parte da tarde, dois parques, construídos pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), serão entregues à população. Assim, às 15h, o Parque Fiúca – Gessi Ávila Silva, no Residencial Olinda, região Leste, será inaugurado. No local foi construído um pequeno mirante. Além disso, a partir das 16h será inaugurado o Parque Terezinha Costa Ferreira, na Vila Romana, região Norte da capital.

Durante a semana serão inaugurados outros três parques. O Parque Washington Novaes, no Conjunto Vera Cruz II, o Parque Euclides José Kid Neto, no Jardim Petrópolis, e o Parque Adelaide Pereira Cianca, no Bom Jesus. Ademais, também será entregue uma Base Móvel de Monitoramento Ambiental para monitorar a qualidade do ar da capital. A prefeitura afirma que a Base será útil para identificar odores, em especial os que causam o mal cheiro na região do Goiânia 2.

O presidente da Amma, Gilberto Marques Neto, conta que a prefeitura de Goiânia entregou 11 novos parques nos últimos quatro anos, além de ter revitalizado os antigos. Segundo ele, “esses espaços são de grande importância, pois são locais em que a comunidade pode exercer atividades culturais, educativas, de esporte, de lazer e de conservação ambiental”.

Parques em Goiânia

