Tempo em Goiás: pancadas de chuvas atingem todo o território goiano

Na próxima terça-feira (29/12), o estado será atingido por pancadas de chuvas em todo seu território. A região centro sul será a mais afetada pelos temporais. A previsão para o tempo em Goiás foi divulgada em boletim meteorológico da Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD).

Segundo as informações, em Goiânia o clima deve variar de nebulosidade e sol, com pancadas de chuvas isoladas. A quantidade de chuva na capital pode chegar a 10 milímetros (mm), e as temperaturas ficam entre 20º, a mínima, e 29º, a máxima.

De acordo com o levantamento do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (CIMEHGO), o centro, o sul e o sudoeste do Estado serão afetados com mais intensidade. Na região central goiana as chuvas podem atingir o nível de 15milímetros (mm), assim como na região sul que terá a mesma quantidade. Já a região Sudoeste poderá receber até 20 milímetros (mm) de chuva.

No sul goiano, a cidades mais afetadas pelas pancadas de chuvas são Goiatuba e Cumari, ambas com a mesma quantidade, podendo alcançar até 10 milímetros em cada uma. No sudoeste do Estado, as chuvas chegam com mais intensidade, estando entre as cidades mais afetadas Rio Verde, com 10 milímetros, Santa Helena de Goiás, com 12 milímetros, e Jataí, com a maior quantidade, podendo receber 15 milímetros.

Atenção: Riscos dos Temporais

Conforme os dados de satélites apurados pelo CIMEHGO, o tempo em Goiás poderá sofrer variação entre nebulosidade e clima ensolarado, mas as chuvas que podem acontecer no território goiano serão intensas. As pancadas podem ocasionar alguns riscos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), divulgou no último domingo (27/12) elevou os riscos das chuvas em Goiás, para o Alerta Laranja. De acordo com esse aviso, as variações climáticas podem levar a risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Com esse alerta, a atenção deve estar redobrada para evitar colocar a vida em perigo. Entre as ações recomendas pelo INMET, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, em caso de rajadas de ventos, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia, e em caso de emergência entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.