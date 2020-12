Gasolina fica mais cara a partir desta terça-feira (29)

A Petrobrás reajustou em 5% o valor da gasolina e em 4% o óleo diesel. O anúncio foi feito ontem pela estatal, que fica valido a partir de hoje (29\12).

Com a medida, o preço médio da gasolina da Petrobras vendida para as distribuidoras aumentou R$ 0,09 e passou a R$ 1,84 por litro. No acumulado do ano, houve redução de 4,1% no preço da gasolina. Segundo a estatal, em 2020 foram feitos 41 reajustes nesse combustível, sendo 20 aumentos e 21 reduções no valor.

Para o óleo diesel, o valor para as distribuidoras aumentou R$ 0,08, chegando a R$ 2,02 por litro. O diesel acumula queda de 13,2 % no ano, em um total de 32 reajustes, com 17 aumentos e 15 reduções no valor.

Preços na Petrobras

De acordo com a estatal o preço dos combustíveis é calculado em quatro etapas até chegar ao consumidor final. A primeira delas é Preços do produtor ou importador de gasolina (2) Carga tributária (3) Custo do etanol obrigatório (4) Margens da distribuição e revenda.

“Nossa parcela é a primeira, referente ao preço do combustível em nossas refinarias. A carga tributária responde por parte relevante do preço final” afirma a estatal.

Outros fatores que também influenciam no preço final do produto são: cadeia de comercialização, como importadores, distribuidores, revendedores e produtores de biocombustíveis.

Aumento em Agosto

Começou a valer no Brasil em (03) de Agosto desse ano a utilização de uma nova gasolina desenvolvida pela Petrobras wue tem como propósito garantir uma maior durabilidade para os consumidores. Entretanto, seu preço de venda ficou mais elevado do que o valor anterior, de aproximadamente R$ 4,70 por litro.

Entre as novidades, estão a introdução de uma massa específica mínima de 715 kg/m³ para a gasolina. A massa específica é a quantidade de uma substância em um determinado volume. Quando menor a massa dentro de um produto, menor o conteúdo energético e maior é o gasto pelo usuário.