PIB: Indústria de Goiás tem crescimento no terceiro trimestre de 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) da indústria de Goiás teve um crescimento de 6% no terceiro trimestre do ano de 2020. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto Mauro Borges (IMB), o levantamento aponta que o setor cresceu em relação ao mesmo período de 2019. O índice goiano ultrapassou o o PIB da indústria brasileira, que caiu 0,9%.

O setor é representado pela produção industrial, isto é, a transformação de matéria-prima em itens para utilização da população. Um exemplo disso, conforme a Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF/IBGE), a fabricação de produtos alimentícios teve um crescimento de 6,5%, comparando o terceiro trimestre de 2020 com o do ano anterior.

A energia elétrica, água e saneamento são outros produtos representantes do setor industrial. De acordo com a pesquisa do IBGE e do IMB, esses serviços industriais de utilidade pública (SIUP) teve crescimento de 11% em comparação ao mesmo período de 2019, influenciando na ascensão do índice do ramo, principalmente por conta do aumento de geração e consumo de energia elétrica.

Conforme IBGE e IMB, a indústria em Goiás vem apresentando números positivos desde o primeiro trimestre do ano. O primeiro índice mostra um crescimento de 2,5%, no segundo trimestre 1,8% e agora 6%. Para o Governador do Estado, Ronaldo Caiado, as medidas tomadas para conter os efeitos da pandemia do coronavírus, também ajudaram a atrair investimentos para Goiás. “Goiás é o único Estado que já gerou mais empregos do que perdeu na pandemia. Já temos um saldo positivo”, comemorou o gestor estadual.

Outros setores

O levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Instituto Mauro Borges também considerou o Produto Interno Bruto de outros setores econômicos. Os índices da atividade agropecuária e do setor de serviços também foram avaliados do terceiro trimestre de 2020.

Diferentemente do setor industrial, a agropecuária goiana teve uma quedas de 3,9%, comparando com os mesmos três meses de 2019. Já no âmbito nacional, o ramo cresceu 0,4%. Conforme resultados da pesquisa, ainda que em queda, a produção de soja e a pecuária apresentaram um bom desempenho neste ano.

Segundo IBGE/IMB, o setor de serviços também apresentou queda no terceiro trimestre de 2020 em comparação com a mesma época de 2019, a taxa negativa foi de 1,7%. Na segmentação do setor, estão Alojamento e Alimentação, com queda de 7,1%, Financeiro, com -2%, e crescimento na Administração Pública, com 6,5%, e no comércio, 3,1%.

As taxas de serviços tiveram um queda significativa na média do PIB no Brasil, sendo um índice negativo de 4,8%. De acordo com Informe Técnico do IMB, essa queda a partir do segundo trimestre “está relacionada com as restrições impostas pela pandemia da covid-19”, já que o setor esteve em funcionamento parcial.

Considerando a média dos três setores avaliados, indústria, agropecuária e serviços, o Produto Interno Bruto na economia em Goiás apresentou um índice negativo de 0,3%.