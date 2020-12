Polícia vai apurar morte do jornalista Eduardo Jordão em chácara de Goiás

A Polícia Civil de Goiás informou, na manhã desta terça-feira (29/12), que vai investigar as circunstâncias da morte do jornalista Eduardo Ramos Jordão, de 77 anos, cujo corpo foi encontrado na noite da última segunda-feira (28/12), na chácara onde morava, em Abadia de Goiás.

Além de jornalista, Jordão era poeta, escritor, artista plástico e ambientalista. Nos últimos anos, se dedicava mais à pintura de quadros. A suspeita de seu filho, André Jordão, é que o jornalista tenha sido vítima do crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, uma vez que o corpo foi encontrado na chácara em Abadia de Goiás com sinais de violência.

Em nota divulgada nesta manhã, a Polícia Civil manifestou pesar pela morte de Jordão e confirmou que o caso já está sendo investigado, ficando a cargo do delegado Arthur Fleury. Veja abaixo:

“A Polícia Civil de Goiás externa seu pesar em razão do falecimento do jornalista Eduardo Ramos Jordão, de 77 anos, encontrado morto em uma chácara, em Abadia de Goiás, na noite de ontem. Informamos que o delegado Arthur Fleury está tomando as providências necessárias a fim de verificar se há indícios de morte violenta no caso.”

Amigo pessoal de Jordão, vereador Paulo Magalhães se manifestou sobre a morte do jornalista

Pelas redes sociais, o vereador Paulo Magalhães (Dem), de Goiânia, manifestou pesar pela morte do amigo Eduardo Jordão. O parlamentar desejou conforto ao coração de familiares e demais amigos.

“Recebi, agora a pouco [sic], a triste notícia da morte do meu amigo, Eduardo Jordão.

Jornalista, poeta, escritor e pintor. Um idealista, com o coração cheio de amor. Seu corpo foi encontrado na chácara de sua propriedade, com sinais de violência.

Triste! Que Deus em sua infinita bondade conforte o coração dos seus familiares e demais amigos”