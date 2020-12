Músicos da Orquestra Filarmônica de Goiás são recontratados

O Governo de Goiás afirma que vai assinar, nesta quarta-feira (30/12), a recontratação dos 49 músicos da Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG). Os contratos têm previsão de duração de seis meses. Assim, o objetivo é garantir os postos de trabalho dos músicos até que seja finalizado o processo de seleção de uma organização social (OS) que realizará a gestão do corpo sinfônico.

“É um projeto emergencial, mas que vai dar toda continuidade ao projeto da orquestra”, afirmou o presidente da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), Fabrício Amaral.

A recontratação dos músicos da Orquestra Filarmônica de Goiás acontece após a exoneração recomendada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) em outubro. Dessa forma, os contratos dos integrantes da orquestra eram temporários, estavam vencidos e não puderam ser prorrogados, pois isso infringiria a Constituição Federal.

Segundo Fabrício Amaral, a recontratação irá cobrir o prazo em que os músicos “ficariam desguarnecidos” e promove mais segurança jurídica. Assim, segundo a previsão contratual, serão realizadas seis apresentações da orquestra, sendo uma por mês. Além disso, há ainda planejamento para exibições da orquestra de câmara. Também haverá a realização de um projeto de educação musical virtual para crianças em condições de vulnerabilidade.

Os custos da recontratação dos músicos, segundo o Governo de Goiás, superam R$ 1 milhão. O recurso foi disponibilizado pela Goiás Turismo e destinado à Secretaria de Estado da Cultura (Secult). O contrato do maestro do corpo sinfônico, Neil Thomson, que estava suspenso, será mantido com a Goiás Turismo.

Orquestra Filarmônica de Goiás

A Orquestra Filarmônica de Goiás é considerada um dos três corpos sinfônicos mais relevantes do cenário musical brasileiro. O reconhecimento se deve a diversos fatores, entre eles a excelência artística dos músicos e musicistas. Além disso, à trajetória do regente titular Neil Thomson e as experiências culturais que ela proporciona à população por meio de seus concertos, apresentações em parques e igrejas. Ademais, em centros comerciais, ambientes acadêmicos, entre outros.