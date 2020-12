PM desarticula quadrilha especializada em golpes e furto de gado em Goiás

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) desarticulou, nesta semana, uma grande associação criminosa especializada em golpes contra fazendeiros e também no furto de gado de leite. Conforme a polícia, em dois meses os criminosos deram um prejuízo de mais de R$ 370 mil a pecuaristas do estado de Goiás.

Segundo a PMGO, após uma denúncia por meio do disk denúncia do Batalhão Rural, os policiais conseguiram capturar os integrantes da quadrilha suspeita de aplicar golpes utilizando diversos documentos de cunho financeiro e de regulação, tais como cheques, promissórias, procurações e guias de transporte animal (GTA).

O modus operandi era sempre o mesmo nos locais onde passavam. Foram feitas vítimas nos município de Ipameri e Santa Helena de Goiás. Os criminosos, segundo a polícia, usavam o nome de outras pessoas nos documentos para enganar pecuaristas de Goiás e, assim, ter acesso ao gado de leite de propriedade das vítimas.

Criminosos tinham alvo típico

Ainda de acordo com a PMGO, com a aplicação dos golpes, a quadrilha tinha como objetivo a aquisição de bovinos da raça Senepol, que possuem alto valor de mercado.

A polícia prendeu, nesta ação, os responsáveis por confeccionar os documentos fraudulentos para os negócios, inclusive as GTAs, assim como o responsável por entregar os documentos aos motoristas dos caminhões e realizar os depósitos dos valores arrecadados com as vendas dos animais.

Ao todo, a operação policial recuperou 20 animais avaliados em mais de R$ 280 mil, que foram restituídos para os legítimos donos. Já os três suspeitos foram apresentados à autoridade policial para providências cabíveis.