Racismo no Ifood: investigação aponta que crime foi praticado por perfil fake

De acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (30\12) pela Polícia Civil de Goiás (PC), o caso de racismo no Ifood contra o entregador Elson Oliveira Santos, 39, que trabalha em uma hamburgueria em Goiânia, foi praticado por um perfil falso, que não estava no estado de Goiás.

O caso que é investigado em parceria com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) ainda está sob investigação. O que já se sabe por meio da corporação é que o pedido feito no aplicativo não foi de moradores do condomínio residencial de Goiânia.

Além disso, 0 nome de usuário, endereço, documentos e dados de e-mail eram falsos. De acordo com a Polícia, o CPF informado na conta pertence a uma criança de 3 anos e o telefone fixo cadastrado não existe nos sistemas telefônicos. Outro ponto, é que o perfil que enviou ás mensagens racistas a empresa foi criado minutos antes de fazer a compra e excluído pouco tempo depois do crime.

Relembre o caso

O caso ocorreu no último dia 25 de outubro, após um pedido ser feito em uma hamburgueria localizada no Setor Goiânia 2, com destino a um condomínio na capital. Na época, a suposta cliente se recusou a ser atendida por um entregador, enviando mensagens de cunho racista para o restaurante “Esse preto não vai entrar no meu condomínio”, “Mandar outro motoboy que seja branco“, “Eu não vou permitir esse macaco“.

Na época o Ifood baniu a conta do cliente da plataforma e o gerente da hamburgueria registrou boletim de ocorrência. O entregador chegou a gravar um vídeo agradecendo as mensagens de apoio dos usuários “Quero agradecer a todos, essa situação é muito delicada, é indignação que a gente tem, e é muito dolorido para a gente que trabalha nessa área passar por uma situação como essa. Obrigado por tudo, pela atenção de todos”, disse o motoboy.

O condomínio de luxo Aldeia do Vale informou na ocasião por meio de nota que o nome da pessoa suspeita, identificada pela polícia, não consta no cadastro de moradores, visitantes, prestadores de serviço ou frequentadores, assim como o número do CPF.