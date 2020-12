PRF realiza Operação Ano Novo nas rodovias federais de Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), começou nesta quarta-feira (30\12) até domingo, 3 de janeiro de 2021, a Operação Ano Novo. O objetivo da PRF é coibir abusos de motoristas que desrespeitem as leis de trânsito nas rodovias federais em Goiás, com foco, principalmente, na embriaguez ao volante.

Fiscalizações de ultrapassagens indevidas, uso do cinto de segurança e dispositivos de retenção para crianças, estado de conservação dos pneus, equipamentos de sinalização e iluminação também são verificadas pelos policiais rodoviários federais ao longo das rodovias, pois são fatores que contribuem para a ocorrência ou o aumento da gravidade dos acidentes.

No feriado de ano novo a ingestão de bebidas alcoólicas antes de pegar o volante é um comportamento que preocupa a PRF. Nos últimos cinco dias de 2019, a PRF flagrou 66 motoristas dirigindo depois de beber. Os números deste mês de dezembro deixam os policiais ainda mais alertas: de 1º a 29 deste mês, os policiais rodoviários federais já retiraram 120 motoristas de circulação por estarem sob efeito de álcool.

Operação Rodovida

Integrar para proteger vidas e garantir a segurança dos motoristas. Essa é a proposta da Operação Rodovida 2020/2021 capitaneada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por intermédio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação iniciou quinta-feira (17) e segue até o dia 21 de fevereiro.

A Operação Ano Novo, assim como a Operação Natal, está inserida na Rodovida, que é uma Operação Integrada por órgãos federais, estaduais e municipais com o objetivo comum de reduzir os índices de violência no trânsito brasileiro. A Operação Rodovida vai ate o fim do carnaval de 2021 em todo o país.

Em 2019 os números foram considerados altos pelos policiais. Somente nas rodovias federais que passam por Goiás, a PRF atendeu 600 acidentes, que deixaram 810 pessoas feridas e causaram 39 mortes de dezembro ao ano passado a fevereiro deste ano. Prevendo um aumento desses números os policiais intensificaram a fiscalização para o ano novo desse ano.