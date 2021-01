Ciclista cai de ponte de 6 metros em Planaltina

Um ciclista de 59 anos precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros na tarde da última quinta-feira, dia 31 de dezembro, após cair de uma ponte de 6 metros de altura no município de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o resgate foi realizado por volta das 17h30 de ontem, quinta-feira, após o ciclista que passava por uma ponte na zona rural de Planaltina, próxima ao aterro sanitário da cidade, acabar se desequilibrando e caindo de uma altura de aproximadamente 6 metros.

Duas viaturas dos bombeiros se deslocaram para a ocorrência e a equipe, formada por cinco militares, com a utilização de técnicas de salvamento e atendimento pré-hospitalar, conseguiu resgatar a vítima, levando-a para o hospital municipal de Planaltina de Goiás.

A vítima apresentação trauma crânioencefálico, hipotermia e não conseguia conversar. Ainda não há informações sobre seu atual estado de saúde.

Em um vídeo divulgado pela corporação, é possível ver o momento em que os militares içam o ciclista, já imobilizado. Veja abaixo:

