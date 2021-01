Goiás entra em 2021 com mais de 6,8 mil mortes por covid-19

O estado de Goiás entra no ano de 2021 com números tristes da covid-19. Conforme atualizado do Painel COVID da Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO), feita à 8h46 desta sexta-feira (1/12), há 6.805 óbitos provocados pelo novo coronavírus. A mortalidade está em 969 mortes por casa 1 milhão de habitantes.

Ainda conforme a plataforma, o índice de letalidade da covid-19 em Goiás é de 2,2%. Há 201 óbitos que estão sob investigação e 50 foram descartados. O maior número de vítimas fatais é do sexo masculino: são 3.988 homens que perderam a vida para a covid, contra 2.817 mulheres.

A faixa etária mais afetada é de 70 a 79 anos, seguida pelas pessoas de mais de 80 anos e das de 60 a 69 anos. No entanto, há registros de vítimas com idade entre 50 a 59 anos; 40 a 49; 30 a 39; 20 a 29; 15 a 19; 10 a 14 e com menos de 10 anos.

Há, ainda 28 municípios no estado sem óbitos suspeitos da doença.

Casos confirmados

De acordo com a última atualização da plataforma, Goiás tem, hoje, 309.112 casos confirmados de covid-19. A incidência da doença no estado é de 44.043 casos por cada 1 milhão de habitantes. Ainda segundo a plataforma, há 298.370 casos de recuperados e 208.069 casos que descartados.

Há, ainda, 261.446 casos que estão sob investigação.