Motorista bate em bomba de combustível em posto de Águas Lindas; área é isolada

Uma mulher acabou perdendo o controle da direção do veículo que conduzia na madrugada desta sexta-feira, dia 1º de janeiro, e colidiu com a bomba de combustível de um posto de gasolina de Águas Lindas de Goiás e com outro carro que estava no local. O acidente provocou o vazamento de gasolina e etano no local, o que demandou o isolamento da área do posto.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado por volta das 1h20 de hoje, num posto de combustível localizado no bairro Parque Barragem, setor 6, em Águas Lindas de Goiás, Entorno do Distrito Federal. No horário mencionado, uma mulher perdeu o controle da direção do carro em que estava e invadiu o estabelecimento, provocando a colisão.

Ela bateu numa bomba de combustível e em outro veículo que estava abastecendo no momento. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo que estava abastecendo apresentava escoriações leves no momento do atendimento e foi levado para o hospital para atendimento médico. Já a condutora do veículo que ocasionou o acidente não ficou ferida.

Não há informações se a condutora estava alcoolizada no momento do acidente.

Vazamento de combustível

A corporação informou ainda que, no local da colisão, houve vazamento de aproximadamente 10 litros de gasolina e etanol, o que obrigou os militares a agirem rapidamente para evitar uma explosão.

Os bombeiros isolaram a área e realizaram resfriamento preventivo com jato neblinado.

Em imagens divulgadas pela corporação, é possível ver o tamanho do estrago provocado pelo carro que invadiu o posto de combustível. Veja abaixo: