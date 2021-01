Prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha anuncia novo secretariado

Após a cerimônia de posse dos eleitos em Aparecida de Goiânia, realizada na noite desta sexta-feira (1/12) no Anfiteatro Municipal, o prefeito Gustavo Mendanha (MDB), que assumiu a gestão para o segundo mandato, anunciou a nova composição do primeiro escalão da gestão municipal para o quadriênio 2021-2024, conforme a Reforma Administrativa aprovada pela Câmara Municipal nesta quinta-feira (31/12).

A Reforma Administrativa criou apenas uma pasta nova – a Companhia de Desenvolvimento de Aparecida -; elevou ao status de secretaria cinco pastas que eram secretarias-executivas – Cultura, Comunicação, Defesa do Consumidor, Habitação e Assuntos Metropolitano – ; e quatro secretarias passaram a ter nova nomenclatura – Secretaria de Governo e Casa Civil, Secretaria de Ação Integrada, Relações Institucionais e Secretaria de Segurança Pública.

De acordo com o prefeito Gustavo Mendanha, o objetivo é dar mais dinamicidade à administração e ofertar melhores resultados na prestação dos serviços públicos à população. “A adequação da estrutura administrativa visa atender os desafios desta nova gestão e como a maioria trata-se apenas adequação de status, como por exemplo a secretaria de Habitação, que estava ligada a secretaria de Desenvolvimento Econômico e como já tinha estrutura montada, não provocará impacto no orçamento municipal e vai cuidar mais de perto da questão da moradia”, assegurou.

A Secretaria de Segurança Pública ocupará a estrutura da secretaria de Mobilidade e Defesa Social. “Nossa prioridade é colaborar ainda mais com as forças de segurança do estado no combate ao crime em Aparecida. Para isso criamos agora a secretaria de Segurança Pública, que foi um compromisso de campanha, para otimizar o uso dos programas do Projeto Cidade Inteligente que conta com a implantação de 650 câmeras de videomonitoramento em toda a cidade”, sublinhou o prefeito.

Com a intenção de expandir o parque industrial de Aparecida, foi criada a Companhia de Desenvolvimento de Aparecida, que atuará na atração de grandes empresas, visando a geração de emprego e renda para os aparecidenses. “Isso é pensar no futuro, na melhoria da qualidade de vida de nossos cidadãos”, pontuou o gestor.

Além destas, as secretarias de Comunicação, Cultura e Articulação Metropolitana e Defesa do Consumidor passaram de secretarias executivas para secretarias com status de primeiro escalão sem aumento de despesa para o orçamento.

Outras mudanças apresentadas pela Reforma Administrativa trata-se de alteração na nomenclatura. Chefia da Casa Civil passa a ser Secretaria de Governo e Casa Civil. A antiga Secretaria de Governo chamará Secretaria de Ação Integrada e segue com a missão de organizar o “Prefeitura em Ação”. A Secretaria de Projetos e Captação de Recursos agora é Secretaria de Relações Institucionais.

A maioria dos secretários municipais do primeiro mandato continuam auxiliando o prefeito Gustavo Mendanha no próximo mandato. A seguir confira as pastas e os respectivos titulares.

Secretaria de Administração – Arthur Henrique de Sousa Braga

Secretaria de Articulação Política – Ricardo Teixeira

Secretaria de Assistência Social – Mayara Mendanha

Secretaria de Ação Integrada – Vanilson Bueno

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – Johnathan Medeiros

Secretaria de Comunicação – Ozéias Laurentino Júnior

Secretaria de Defesa do Consumidor – Deivison Rodrigues da Costa

Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Marlúcio Pereira

Secretaria de Desenvolvimento Urbano – Max Menezes

Secretaria de Educação (interino) – Marcelo Ferreira de Oliveira

Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude – Gefferson Aragão

Secretaria da Fazenda – André Luis Rosa Secretaria de Governo e Casa Civil – Fábio Passaglia

Secretaria de Infraestrutura – Mário Vilela

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Cláudio Everson

Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana – Veter Martins

Procuradoria Geral do Município – Fábio Camargo

Secretaria de Relações Institucionais – Felipe Cortes

Secretaria da Saúde – Alessandro Magalhães

Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda – Jeferson Ferreira da Silva

Secretaria da Transparência, Fiscalização e Controle – Henderson de Paula Rodrigues Aparecida

Prev – Einstein Paniago

Companhia de Desenvolvimento de Aparecida – Luiz Maronezi