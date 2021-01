Ano Novo 2021: saiba o que abre e o que fecha em Goiânia no feriado

Devido ao feriado de Ano Novo, instituições públicas e privadas têm seus horários alterados em Goiânia, principalmente na sexta-feira (1/1), primeiro dia de 2021. Assim, por exemplo, muitos supermercados ficam fechados, bem como agências bancárias e dos Correios. Já os shoppings da capital devem funcionar, mas apenas as áreas de alimentação.

O Governo de Goiás determinou que nas repartições públicas, além do feriado do dia 1º de janeiro, a quinta-feira (31/12) também é considerada ponto facultativo.

Veja o que abre e fecha no Ano Novo em Goiânia:

Comércio

O Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas- GO) afirma que, de acordo com Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), as lojas de rua e de shoppings centers não poderão convocar os empregados em 1º de janeiro. O acordo não vale para as áreas de lazer dos centros de compras.

O horário de funcionamento de comércio de rua no dia 31 de dezembro fica à escolha dos lojistas, que têm autonomia para estender o período de abertura.

Shoppings

Os shoppings de Goiânia estão com horários especiais de funcionamento neste fim de ano. E AQUI nós reunimos como cada um dos centros de compras irão funcionar no dia 31 de dezembro, bem como no dia 1º de janeiro de 2021.

Supermercados

No dia 31 de dezembro os supermercados em Goiânia terão funcionamento normal. Porém, no dia 1º de janeiro, os estabelecimentos devem permanecer fechados, de acordo com Associação Goiana de Supermercados (Agos).

Região da 44

Segundo a Associação Empresarial da Região da 44, no dia 31, as lojas devem funcionar das 7h às 15h. Já no dia 1º de janeiro a região estará fechada. No sábado (2/1), o funcionamento será das das 8h às 14h. Como de costume, as lojas estarão fechadas no domingo (3/1).

Parque Mutirama

O Parque Mutirama estará fechado no dia 1º. O local, reaberto na última semana, está funcionando de quarta-feira a domingo. O horário de funcionamento é das 10h às 16h. A entrada é gratuita, mas devido à pandemia do coronavírus está com capacidade limitada de 1 mil pessoas por dia.

Zoológico de Goiânia

O Zoológico de Goiânia também estará fechado no dia 1º de janeiro. O local tem funcionado de quarta-feira a domingo, das 8h30 às 17h. O valor da entrada é de R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia-entrada). O limite de pessoas no parque é de 2 mil por dia.

Unidades de saúde | O que funciona no Ano Novo em Goiânia

Os hospitais da rede pública estadual funcionam em regime de plantão nos dias 30 e 31. Assim, a assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) será realiza normalmente nos setores de urgência e emergência.

Em Goiânia, funcionarão os setores de urgência e emergência do Hugol, Hugo, HDT, Materno-Infantil e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.

O HCamp de Goiânia funciona todos os dias, sem interrupção, durante o feriado de Ano Novo. Porém, a Central de Orientação sobre o coronavírus (Cori) só retoma os atendimentos no dia 4 de janeiro.

Bancos

Os bancos não funcionam no feriado de Ano Novo em Goiânia. Assim, só reabrem no dia 4 de janeiro. De acordo com a Associação de Bancos (Asban), carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone e etc) vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no primeiro dia útil seguinte.

Correios

Na quinta-feira (31/12) e na sexta-feira (1/1), não haverá expediente nos Correios.

Vapt Vupt

No dia 31 de dezembro, 58 agências realizam atendimento das 8h às 13h. Já em 1° e 2 de janeiro de 2021, todas as unidades estarão fechadas.

Unidades que possuem horário de funcionamento especial no dia 31 de dezembro em Goiânia: Praça Cívica, Campinas, Praça da Bíblia, Shoppings Araguaia, Mangalô, Lozandes, Cidade Jardim, Passeio das Águas e Buena Vista. Assim, todos os serviços devem ser agendados por meio do site do Vapt Vupt.

Detran-GO

O atendimento será suspenso no dia 31 de dezembro e retorna apenas no dia 4 de janeiro. Os agendamentos devem ser feitos no site do Detran-GO.