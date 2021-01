Homem é preso suspeito de pular muro da casa da ex para furtar objetos

A Polícia Civil de Goiás prendeu um homem suspeito de pular o muro da residência de sua ex-mulher para furtar objetos da vítima, no dia 31 de dezembro, no município de Campos Belos de Goiás. Segundo a polícia, o homem teria deixado o carro escondido na casa de outra pessoa para invadir a casa da ex e cometer o crime.

Conforme informações da Polícia Civil, além do furto, o homem ainda teria descumprido uma medida protetiva que havia contra ele. O homem furtou objetos como notebook, forno elétrico, bebedouro de água, churrasqueira elétrica, caixa de som e ventilador.

Durante as diligências, os policiais encontraram o veículo que estava escondido e todos os objetos que haviam sido furtados, assim como o suspeito. A corporação já havia instaurado um inquérito para investigar o caso e apreendeu o carro e demais objetos, conduzindo o suspeito para a delegacia de polícia, onde foi ouvido.

Os objetos furtados foram restituídos à vítima, que reforçou o pedido de medida protetiva que já havia feito contra o suspeito.