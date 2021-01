PRF registra mais de mil infrações em rodovias federais de Goiás durante feriadão de ano novo

A operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no feriado de ano novo de 2020 para 2021 registrou 27 condutores dirigindo alcoolizados e mais de 1.083 autuações por infração de trânsito nas rodovias federais do estado de Goiás.

Os policiais demostraram preocupação com uma infração que teve um crescimento em 2020. As batidas frontais, que ocorrem quando um dos veículos invadem a pista contrária, situação que, na maioria dos casos, decorre de uma ultrapassagem mal sucedida. Somente nos primeiros 22 dias de dezembro os policiais registraram 1.076 infrações desse tipo, representando quase o dobro das ultrapassagens anotadas no mesmo período do ano passado, quando os PRFs flagraram 597.

Natal e Ano novo

Ás colisões frontais ocorridas nas semanas que antecederam as festas de natal, a PRF direcionou esforços para coibir as condutas que mais agravam os acidentes e colocou viaturas e policiais nos principais pontos de acidentalidade e incidência de práticas criminosas. De quarta a domingo, os policiais flagraram 575 ultrapassagens proibidas. Somadas aos flagrantes durante a operação natal, as ultrapassagens passaram da casa dos milhares, foram 1.083 autuações por esse tipo de infração nas rodovias federais goianas.

Motoristas que assumiram o volante depois de consumir bebidas alcoólicas também estiveram no foco das fiscalizações dos PRFs nos últimos cinco dias e 27 condutores foram reprovados no teste do bafômetro, sendo impedidos de dirigir. No feriado de Réveillon do ano passado, a PRF em Goiás flagrou 66 condutores alcoolizados.

De quarta (30\12) a domingo (03\12), a PRF em Goiás atendeu 25 acidentes que resultaram na morte de três pessoas. Na última Operação Ano Novo uma pessoa morreu e 22 acidentes foram registrados nas Brs goianas. No feriado de natal (23 a 27/12) foram registrados 36 acidentes e cinco mortes.

Rodovida

A Operação Ano Novo, assim como a Operação Natal, está inserida na Rodovida, que é uma Ação Integrada por órgãos federais, estaduais e municipais com o objetivo comum de reduzir os índices de violência no trânsito brasileiro. Nos feriados de Natal e Ano Novo, mais de novem mil veículos foram fiscalizados pela PRF nas rodovias que cortam o estado de Goiás. A Operação Rodovida vai ate o fim do carnaval de 2021