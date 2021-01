Bebê que foi abandonado em caixa de papelão, em Goiânia, tem alta do hospital

O recém-nascido que havia sido abandonado numa caixa de papelão em uma rua do setor Jardim Nova Esperança, em Goiânia, na manhã de Natal, dia 25 de dezembro do ano passado, recebeu alta do Hospital Materno Infantil (HMI) na manhã desta terça-feira (5/1). O bebê foi encaminhado para um abrigo em Goiânia, onde ficará sob a tutela da Vara da Infância e Juventude.

Ao ser resgatado e levado ao HMI, o recém-nascido, que foi abandonado com apenas algumas poucas horas de nascido, foi submetido a exames e diagnosticado com sífilis, infecção que foi transmitida verticalmente pela mãe.

O bebê recebeu o devido tratamento e recebeu a última dose de antibióticos na noite da última segunda-feira (4/1). Curado, a criança recebeu alta e foi levado pelo conselho tutelar para o abrigo Residencial Professor Niso Prego, em Goiânia. Segundo o conselheiro tutelar José Roberto da Silva, o caso será comunicado à Vara da Infância, na Justiça estadual.

Conforme o conselheiro, a prioridade é encontrar alguém da família, mas, se todos os recursos se esvaírem, “ela vai ser encaminhada à adoção”, explica.

Relembre o caso

Na manhã de Natal, dia 25 de dezembro, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar numa ocorrência de menor abandonado. Um bebê, que não tinha mais do que duas horas de nascido, havia sido deixado dentro de uma caixa de papelão na rua São Luiz, no Jardim Nova Esperança.

A criança estava enrolada em alguns panos na caixa e ainda tinha o cordão umbilical. Moradores da região o encontraram e chamaram os bombeiros. Por sorte, uma das moradoras do bairro que acharam a criança era lactante e pôde amamentá-la.

A Polícia Civil investiga o caso.