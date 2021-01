Homem suspeito de se passar pelo governador Ibaneis Rocha é preso em Goiânia

A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou, nesta terça-feira (05\12), que o suspeito de se passar pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) foi preso no setor Jardim América, em Goiânia. O objetivo do crime era aplicar golpes utilizando os contatos de Ibanes. O acusado chegou a receber cerca de R$ 3,7 mil reais de uma vítima.

De acordo com ás investigações o suspeito tem 28 anos e é vigilante de escolta armada, os golpes eram aplicados pelo whatssap. O criminoso enviava mensagens pedindo dinheiro utilizando o número do governador Ibaneis Rocha. Não foi informado quem foram ás vítima, mais de acordo com a Polícia Civil de Goiás, a ex-mulher de Ibanes fez uma das transferências.

Investigação

O golpe foi divulgado pelo próprio governador na segunda (4\12), depois que estelionatários haviam clonado a agenda de contatos do celular pessoal dele e estavam pedindo dinheiro em seu nome. Imediatamente ele acionou a polícia e enviou mensagens informando que não era ele” a situação causou incomodo mais estou tranquilo” informou o governador.

De acordo com o investigador, outros dois suspeitos de participação no crime foram identificados e estão sendo procurados. O delgado responsável pelo caso afirma que um deles é integrante de uma facção criminosa. Há ainda indícios de que mais pessoas ajudaram no esquema.

Ainda de acordo com o delegado responsável o dinheiro conseguido através do golpes foi sacado e, nesses casos, é difícil recuperar a quantia.

Ainda de acordo com o investigador, o criminoso preso não tinha passagens anteriores pela polícia, mas há indícios de que já cometeu crimes parecidos. O suspeito, que confessou o crime, foi preso e levado para a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), em Goiânia. Ele deve responder pelo crime de estelionato.

Segundo a corporação esse tipo de crime tem sido cada vez mais comum na capital federal, somente em 2020 foram registradas três ocorrências por dia.