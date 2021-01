Centro de Operações de Emergências de Goiás se reúne para tratar de enfrentamento à covid

Os integrantes do Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública de Goiás para Enfrentamento ao coronavírus participaram de reunião virtual nesta quarta-feira (6/1) para debater as ações relacionadas ao vírus, nos âmbitos da vigilância em saúde e assistência. Entre as pautas, foram apresentados a situação epidemiológica da covid-19 em Goiás; apresentação do Plano Estadual de Imunização; situação da rede assistencial de leitos públicos e privados; e retorno das aulas.

A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), Flúvia Amorim, apresentou o “Plano de Operacionalização para a Vacinação contra covid-19 no Estado de Goiás”, que estabelece as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra o vírus no território goiano.

Além de informar as responsabilidades do Estado e dos municípios na vacinação, o documento apresenta o público-alvo para a vacinação, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Também descreve os aspectos logísticos envolvidos no recebimento, armazenamento e distribuição dos imunobiológicos.

Outros objetivos do Plano são subsidiar os gestores municipais na construção de planos locais, a fim de minimizar os riscos durante o processo de vacinação. O alvo principal é alcançar as metas propostas de cobertura vacinal, seguindo criteriosamente as definições de grupos prioritários a serem vacinados. “Após apresentação do documento na próxima reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que será na próxima terça-feira (12/1) o plano será disponibilizado no site da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás”, explicou Flúvia.

Aulas presenciais

Sobre a solicitação de aumento da capacidade de alunos em sala de aula nas escolas particulares de 30% para 50%, feito pelo representante do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia (Sepe), Flávio Roberto de Castro, foi deliberado pelo COE que a proposta deverá ser antes, debatida no Grupo de Trabalho de Educação. Em duas semanas, a proposta será novamente levada ao Centro.

COEAs reuniões do COE são realizadas quinzenalmente, para avaliação do contexto, do cenário e de todas as providências que devem ser tomadas em relação à pandemia de covid-19. O COE reúne representantes de diversas instituições municipais, estadual e federal, tendo caráter consultivo e deliberativo.