Goiânia ganha mais uma obra de arte urbana do artista goiano Decy

Goiânia terá, a partir desta semana, mais um uma obra de arte urbana para ser apreciada das ruas. O artista Decy está pintando, desde o início da manhã, um painel a céu aberto, na Avenida Deputado Jamel Cecílio esquina com a rua 122-B, no Setor Sul. Dessa forma, o grafiteiro deu um colorido ao muro de uma das unidades do Sesc Goiás. Será um mural gigante! São 100 metros de largura e 2,20m de altura, totalizando mais de 220m² de obra de arte.

A obra de arte urbana é uma parceria com o grafiteiro Decy com o Sesc Goiás e tem vários elementos que remetem à goianidade. Além disso, a serviços prestados pelo Sesc. O artista conta que quis transmitir esperança a quem vir o painel a céu aberto. “A ideia é transmitir uma mensagem positiva, que alegre o dia de cada pessoa”, afirma.

O diretor do Sesc/Senac, Leopoldo Veiga Jardim, explica que a iniciativa visa valorizar a cultura e o artista do estado de Goiás. “Também queremos criar um novo cartão postal e ponto de referência da arte de rua na capital. É uma localização privilegiada próxima a muitos pontos de referência de Goiânia”, destaca.

Mais sobre Decy e suas obras de arte urbana

O Aproveite a cidade já contou um sobre a história do Decy. AQUI você encontra uma entrevista completa (com vídeo) sobre o artista. Em 2019, ele realizou uma exposição no Centro Cultural Cora Coralina, chamada “Preto Cores”, quando completou 10 anos de carreira.

Inclusive, é bem provável que a maioria dos goianienses já tenham reparado em olhos e rostos grafitados de maneira muito expressiva por Goiânia. Você pode não saber, mas o responsável é Valtecy Ferreira Batista. É só observar de perto que verá um “Decy” na assinatura, como o artista é conhecido desde a infância. Além disso, pode ser apenas um “D” estilizado. Mas todas as obras têm a sua identidade visual.

Ele também é responsável por um mural em homenagem ao ator Chadwick Boseman, astro do filme Pantera Negra, que faleceu em agosto de 2020, aos 43 anos, de câncer de cólon. A obra, localizada na Marginal Botafogo, próximo a Região da 44 causou comoção nas redes sociais.