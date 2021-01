Vacinação contra a covid em Goiás pode começar em janeiro, diz Caiado

A campanha de vacinação contra a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, pode ter início ainda neste mês de janeiro no estado de Goiás. A informação foi compartilhada pelo governador Ronaldo Caiado nesta quinta-feira (7/1), pelas redes sociais. Conforme o gestor, cerca de 150 mil doses da vacina de Oxford podem chegar ao estado antes mesmo de fevereiro, mês inicialmente previsto para começar a imunização.

Segundo Caiado, diante da confirmação do Ministério da Saúde, a depender do dia em que a remessa de vacinar chegar a Goiás, “a imunização em Goiás pode iniciar em janeiro”.

Veja a postagem abaixo:

“Este mês poderemos garantir aproximadamente 150 mil doses da vacina de Oxford. A importação de dois milhões de frascos para o Brasil já foi confirmada pelo @minsaude. Dependendo do dia em que a remessa chegar, a imunização em Goiás pode iniciar em janeiro.”

Confirmação da pasta federal

O governo brasileiro afirmou, na última terça-feira, que está confirmada a importação de 2 milhões de doses da vacina produzida pela farmacêutica britânica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, na Índia.

De acordo com os ministérios da Saúde e das Relações Exteriores, não há “qualquer tipo de proibição oficial” do governo indiano, em relação à exportação de doses do imunizante contra a Covid-19.

“Está confirmada a importação de 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford produzidas na Índia, com data provável de entrega a partir de meados do corrente mês de janeiro”, disse o Itamaraty, em nota.