5 restaurantes para pedir delivery de “sushi por 1 real” em Goiânia

Ao que parece, a onda dos restaurantes de comida japonesa por 1 real a peça está bombando nos apps de delivery e veio para ficar! Você curte? O popular “sushi por 1 real” é uma opção para o dia a dia de quem aprecia a gastronomia nipônica, mas precisa economizar.

Não é possível, por exemplo, fazer alterações de itens nos combinados de receitas simples, pensados para satisfazer clientes e garantir a margem de lucro para os restaurantes. Não… não… não vai ter atum, uma vez que é um peixe de valor mais elevado. Além disso, hashis, shoyu, molho teryaki, gengibre e wasabi, normalmente, são pedidos à parte.

O “sushi por 1 real”, aliás, é um serviço com origem nos deliveries por aplicativo e segue à risca a pegada informal e prática da comida para a entrega. Muitos deles, não têm atendimento de salão, voltando-se apenas para o delivery. Os combinados chegam a sua casa em caixinhas personalizadas.

Pessoalmente, todo esse conceito me remete a “fast food” em muitos sentidos. Está longe de ser o suprassumo da comida japonesa, mas vai matar a vontade e talvez você queira até mais, porque vai além do paladar e envolve também o seu bolso.

Abaixo não listamos em qual aplicativo você encontrará cada um dos restaurantes de comida japonesa. Porém, vale usar a pesquisa. Escolha seu app favorito e jogue na busca “sushi por 1 real”. Haverá opções para fazer seu pedido em qualquer um deles!

Veja nossa lista de restaurantes de comida japonesa para pedir suhi por 1 real

1. Japa 1 real por Peça

Dependendo do combinado de sushis e sashimis, as peças deste restaurante podem sair por menos de 1 real, inclusive. Além disso, oferece boa variedade de receitas e algumas porções, como ceviche e carpaccio.

Instagram: @japa1realporpeca

2. One Japa

O One Japa Investe mesmo no conceito de fazer a comida japonesa ser parte do cotidiano. O cardápio é enxuto, com opções de sushis e sashimis. A embalagem chama a atenção por apresentar tudo organizadinho em uma caixinha com tampa transparente. Super prático e bem pensando para delivery!

Instagram: @onejapa

3. Riotho Sushi

As receitas do Riotho Sushi são simples e a variedade limitada, mas se a ideia é matar a vontade de japa, super vale. Aliás, desta lista é o único que o Aproveite a cidade já experimentou. Estava tudo gostoso, mas notamos diferença do produto entregue quando o restaurante nos enviou diretamente para produção de um material e quando pedimos por um app de delivery de comida. O primeiro estava mais fresco e caprichado. Mas a segunda vez a comida não deixou de ser boa, tá bem?!

Tem sushis, sashimis e hots. Uma dica é que o Riotho têm um app próprio, que promete promoções e vantagens para você ficar realmente fã de sushi por 1 real.

Instagram: @riothosushi

4. Liga do Sushi

A Liga do Sushi diz “brigar pelo melhor preço” e leva a temática dos super-heróis para os nomes de seus combinados, como Mulher Maravilha, Batman, Aquaroll e Salmonborg. Também vem em uma caixinha bonitinha, com tudo separadinho. Há opções a partir de 25 peças e, portanto, por 25 reais. Lançamentos têm promoções, como “compre um e leve mais um”.

Instagram: @ligadosushi

5. Saiko One

O Saiko One oferece combinados de 20 a 100 peças no esquema de 1 real por peça. Além disso, há barcas com preparos especiais e valores diferenciados. Afinal, de vez em quando, a ocasião pede mais refinamento. Não encontramos o perfil deles no Instagram. Então, você terá mesmo de explorar as opções do restaurante unicamente pelos apps de delivery.

Dica Extra| Ki Barato Sushi

O Ki Barato Sushi não é um restaurante de “sushi por 1 real a peça” por natureza, mas tem um combinado com 60 peças que cumpre a proposta. São sushis, hots e niguiris variados. Porém, não tem sashimis. E, ao contrário dos demais, envia hashis e molhos com o combo.