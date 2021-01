Basileu França abre 975 vagas de cursos gratuitos em diferentes áreas

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, em Goiânia, Instituição vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (SEDI) do Estado de Goiás, lançou 975 vagas para cursos gratuitos nas áreas de Arte Educação, Artes Visuais, Circo, Dança, Música e Teatro. Dessa forma, os cursos são nas categorias de Formação Inicial e Continuada (FIC) e Técnicos.

O período de inscrições varia conforme a categoria, sendo até o dia 18 de janeiro para Cursos FIC e até o dia 4 de fevereiro para Cursos Técnicos. Assim, as inscrições devem ser realizadas on-line, via editais, nos seguintes endereços eletrônicos: www.basileufranca.com.br e www.cegecon.org.br.

Em todas as áreas, as aulas serão ministradas na modalidade presencial. Entretanto, serão realizadas no âmbito do Regime Especial de Aulas não Presenciais (REANP). Isso acontece devido à necessidade de distanciamento social ocasionado pela disseminação do coronavírus. Dessa forma, continuará assim até a devida autorização dos órgãos de Saúde para o retorno do regime presencial.

As aulas no Basileu França devem começar no dia 3 de março para os cursos de formação e no dia 18 do mesmo mês para os técnicos. Além disso, segundo a organização, para mais informações, os candidatos devem acessar os sites acima, buscar a área de interesse e ler o edital, a fim de se inteirar de todas as especificidades de cada área.

Confira a quantidade de vagas por área oferecidas pelo Basileu França

Arte Educação: 155 vagas (FIC)

Artes Visuais: 311 vagas (FIC) e 15 vagas (Técnico)

Circo: 45 vagas (FIC)

Dança: 192 vagas (FIC) e 15 vagas (Técnico)

Música: 116 vagas (FIC) e 15 vagas (Técnico)

Teatro: 96 vagas (FIC) e 15 vagas (Técnico).