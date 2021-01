Em três dias, PRF faz terceira apreensão de drogas na BR 153 no norte goiano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 50 quilos de maconha e prendeu um homem na noite desta quinta-feira (7\1) na rodovia BR 153, em Uruaçu, na região norte de Goiás. Nos últimos três dias, esta é a terceira apreensão de drogas realizada pela PRF no norte goiano.

Os 50 quilos de maconha estavam no porta-malas de um taxi, que fugiu da fiscalização. O taxista, de 33 anos, fez manobras arriscadas na BR 153, forçando passagens entre carros e caminhões, em uma rodovia de pista simples, colocando em risco a vida dele, da equipe policial e dos demais usuários da via por cerca de 40 quilômetros.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na unidade da PRF de Uruaçu por volta das 22h30 quando sinalizaram para o veículo parar. O condutor insinuou que obedeceria, mas quando os policiais se aproximaram iniciou a fuga, quase atropelando um dos PRFs. Seguiu sendo acompanhado pela viatura policial até parar no pátio de um posto de combustíveis localizado às margens da rodovia.

Ao abrirem o porta-malas do veículo, os policiais encontraram os tabletes de maconha acondicionados em duas caixas de papelão, também em meio a pó de café, como na apreensão realizada dois dias atrás, na mochila de um jovem que era passageiro de ônibus.

O taxista confessou que pegou a droga em São Paulo (SP) e levaria ao interior do Maranhão, no município de Codó (MA) e pelo transporte receberia certa quantia em dinheiro. Ele foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Uruaçu, onde deverá responder por tráfico de drogas, realizar manobras perigosas com o veículo gerando risco e expor a vida de outros a perigo.

Outras apreensões

Na tarde da última quarta-feira (6\1), policiais rodoviários federais apreenderam 4,5 quilos de maconha nas bagagens de um ônibus que seguia de Goiânia para São Miguel do Tocantins (TO). A droga estava em uma bolsa no compartimento interno de bagagens, mas os policiais não identificaram a propriedade, encaminhando o ilícito para polícia civil de Uruaçu.

No dia anterior, terça-feira (5\1), um adolescente de 17 anos foi apreendido pela PRF em Porangatu, também no norte goiano, na divisa com o Tocantins. Ele tentava levar seis quilos de maconha para Marabá (PA) e colocou a droga junto a pó de café e sabão em pó na tentativa de despistar os policiais.