Sesc Goiás e Faculdade Senac realizam aulão preparatório para o ENEM

Os alunos do ensino médio em Goiás terão uma oportunidade de realizar importantes avanços em sua preparação para os testes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), principal porta de entrada dos estudantes às universidades brasileiras. O Sesc Cidadania e a Faculdade Senac realizam mais uma edição do Vem Enem, série de aulões gratuitos destinados a cobrir todas as áreas de conhecimento cobradas nas provas do exame.

Neste início de ano, os aulões serão transmitidos de forma totalmente virtual, em vista dos cuidados relativos à segurança sanitária por conta da pandemia da Covid-19. O acesso se dá por meio dos canais www.youtube.comsescgo e www.youtube.comsenacgo (confira o quadro de datas e horários abaixo). Mais informações podem ser obtidas por meio dos sítios eletrônicos www.sescgo.com.br e www.go.senac.br.

De acordo com o presidente da Fecomércio, Marcelo Baiocchi, iniciativas como o Vem Enem comprovam o compromisso do Sistema S com um processo educacional que ultrapassa a mera formação de mão de obra para o mercado de trabalho. “Da forma como está sendo feito, gratuitamente e a partir de um acesso irrestrito, o Vem Enem se torna um poderoso instrumento de política social voltado para a educação, na medida em que proporciona chances iguais aos candidatos, que terão a oportunidade de receberem conteúdo de qualidade, não importando seus contextos de renda individual ou familiar”, enfatiza.

O diretor do Sesc/Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, destaca a importância da iniciativa, sobretudo, se consideradas as atuais limitações de acesso a conteúdos. “A pandemia conclama que cada um de nós realize o máximo de esforço para preparar as futuras gerações, inclusive, para que elas tenham o cabedal de conhecimentos necessários para superar momentos desafiadores como este que vivemos agora. Nesse sentido, é com muita satisfação que proporcionamos aos estudantes de modo geral uma forma de compensação por todas as dificuldades que eles enfrentaram ao longo do difícil ano de 2020”, salienta.

SERVIÇO

Cronograma do Vem Enem

1ª Semana:- Linguagens e Códigos- Redação- Ciências Humanas

2ª Semana:- Ciências da Natureza- Ciências Exatas

Horários dos aulões:

Dias 13, 14 e 15 de janeiro: das 14 às 16 horas;

Dia 16 de janeiro: das 10 às 12 horas;

Dias 20, 21 e 22 de janeiro: das 14 às 16 horas;

Dia 23 de janeiro: das 10 às 12 horas.