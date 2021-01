“Voe de Balão em Piri”: Pirenópolis recebe projeto de balonismo

A cidade histórica de Pirenópolis ganhará, a partir do dia 15 de janeiro, o projeto “Voe de Balão em Piri“. Assim, os voos panorâmicos serão diários, com a duração entre 40 a 60 minutos, podendo chegar até 1 mil m de altura e a 20 km/h. Além disso, alguns dos diferentes pacotes de serviços, com valores que variam de R$ 690 a R$ 980, por pessoa, oferecem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador, fotos e vídeos personalizados via drone. O agendamento pode ser feito por um site, pelo Instagram ou por Whatsapp.

De acordo com a administração da atração, o “Voe de Balão em Piri” será feito no segundo maior balão do Brasil, com os voos ao nascer ou ao pôr do sol (dependendo das condições climáticas). Dessa forma, estará aberto a reserva tanto para os hóspedes dos três hotéis do grupo Villa Hotéis (Pousada Villa do Comendador, Casarão Villa do Império Hotel Boutique e Pousada Dádiva Hotel Boutique), como para visitantes e moradores da cidade.

O balão, com 5 mil metros cúbicos de ar, foi trazido de Boituva, interior de São Paulo, cidade considerada a capital do balonismo no Brasil. Em seu “cesto”, local onde as pessoas viajarão, cabem até 10 pessoas (juntamente com o piloto). Assim, pode ser usado para mini-eventos, pedidos e cerimônias especiais.

Mais informações sobre o “Voe de Balão em Piri”

Segundo a programação do “Voe de Balão em Piri”, o grupo se reúne no local combinado e recebe as primeiras instruções sobre balonismo. Depois, se desloca para o local de decolagem. Posteriormente, no local do pouso, é realizada a cerimônia do batismo e entrega do certificado, confraternizando os novos “balonistas”. O grupo retorna no veículo de resgate para o ponto de encontro.

O “Voe de Balão em Pirenópolis” é um voo de instrução e introdução ao balonismo. Assim, são repassadas diversas informações sobre o funcionamento dos balões e seus princípios de voo. Mediante instrução do piloto, os participantes poderão participar das atividades operacionais de inflagem e resgate do balão, se desejarem.

Os organizadores sugerem no passeio sejam usadas roupas leves. Além disso, se possível, deve-se levar uma máquina fotográfica.