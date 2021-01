Estado de Goiás irá receber 3,2 milhões de doses da vacina CoronaVac

O estado de Goiás vai receber 7% do total de vacinas anunciadas nacionalmente por meio do acordo firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e o Instituto Butantan. Isso corresponde a 3,2 milhões de doses da vacina CoronaVac, produzida pelo laboratório Sinovac e que combate a Covid-19, que serão distribuídas para vacinação em diferentes regiões de Goiás. O total de doses previsto para todo o país é de 46 milhões para o primeiro semestre de 2021. As informações são da Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO).

Segundo o secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, o governo de Goiás está preparado para iniciar a vacinação já no final deste mês de janeiro ou logo no início de fevereiro. “A vacina está cada dia mais perto. Provavelmente, na próxima semana, teremos sinalização do Ministério da Saúde (MS) sobre datas”, destaca.

Ainda segundo a SES-GO, no estado de Goiás há insumos suficientes para proteger a população goiana. “Estimamos que há de 1,5 a 1,8 milhão de pessoas nos grupos de risco no Estado. Fizemos a aquisição de 3,8 milhões de kits com seringa e agulha, o que é suficiente para vacinar mais da metade da população goiana”, diz o secretário. Ele ainda informou que Goiás foi o primeiro estado brasileiro a fazer essa compra.

O pedido para uso emergencial das doses foi recebido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na última sexta-feira (8/1). O resultado dos estudos divulgados sobre a vacina CoronaVac aponta uma eficácia de 78% contra a Covid-19. “Isso significa que, de cada 100 pessoas vacinadas, 78 não se infectaram pelo coronavírus. Outros 22 indivíduos tiveram a doença, mas os casos foram leves e nenhum óbito foi registrado. Esses números são muito positivos”, avalia Alexandrino.

Plano de vacinação em Goiás

Os preparativos de Goiás para receber as doses já estão previstos no Plano de Operacionalização para a Vacinação contra Covid-19. Assim, já há previsão de como será a distribuição e armazenamento do imunizante em todo o estado. Além disso, a capacitação dos trabalhadores da saúde, entre outras ações.

Na segunda-feira (11/1), o documento será apresentado para todos os 246 municípios durante reunião da Comissão Intergestores Bipartite. “Esperamos que todos falem a mesma língua e transmitam adequadamente as informações para a população”, afirma Alexandrino. Na última semana o plano foi apresentado ao Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública de Goiás para Enfrentamento ao Coronavírus.

Inicialmente, a expectativa é que idosos e profissionais de saúde, que atuam na linha de frente de combate à Covid-19, sejam priorizados com a vacina CoronaVac em Goiás. Entretanto, ainda é necessário aguardar ajustes do Ministério da Saúde sobre a estratificação das faixas etárias, no caso da população idosa.

“Estamos trabalhando para termos o maior número de doses para proteger os goianos. Porém, precisamos respeitar o princípio da equidade, priorizando aqueles mais expostos aos riscos. Nossa intenção, neste momento, é a de evitar mortes e, em seguida, a disseminação do vírus”, pontua o titular da Secretaria de Estado da Saúde.

O secretário observa ainda que, neste primeiro momento, a totalidade de 7 milhões de goianos não será imunizada, pois a vacinação de crianças e gestantes ainda não está prevista para 2021, visto que é necessário aguardar estudos sobre a aplicação das doses nestas populações.