Com Covid, o prefeito de Catalão Adib Elias será transferido para São Paulo

O prefeito Adib Elias (Podemos) será transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo nesta segunda-feira, (11\01), devido ao diagnóstico de Covid-19. De acordo com informações divulgadas pelo secretário de Comunicação do prefeito, Luiz Carlos Bordoni, Adib passou por uma série de exames, e ele e a família optaram pela transferência. Com 68 anos, Adib estava internado no Hospital São Nicolau, em Catalão.

O hospital escolhido por Adib é o mesmo em que o prefeito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), está internado também com covid-19. A nota divulgada pela assessoria de imprensa afirma que a saúde do prefeito é instável “no momento o seu quadro é instável e sem a necessidade de auxílio de aparelhos”. As demais informações sobre o estado de saúde serão divulgadas por meio de boletins médicos.

Além disso, o prefeito de Catalão agradeceu ás mensagens de apoio que recebeu “O prefeito agradece as manifestações de apoio recebidas e os votos de fé e orações, por parte dos catalanos, pedindo a todos que se cuidem e que Deus os abençoe e proteja” finaliza a nota divulgada na rede social do prefeito.

Eleição

O prefeito Adib Elias (Podemos) conquistou em novembro de 2020 seu quarto mandato na prefeitura de Catalão. O atual prefeito obteve 57,62% dos votos válidos na cidade do sudeste goiano.

A vitória de Adib, que teve 28.984 votos, consolida a força do Podemos na cidade, que tem a terceira maior economia de Goiás. Esta é a quarta vez que Adib é eleito para comandar os destinos de Catalão. As outras três foram em 2004, 2008 e 2016.

Quando foi eleito, um dos desafios enfrentados pela gestão era justamente a saúde pública da cidade, setor que os moradores alegam ser bastante precário. Situação que se agravou devido a pandemia. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Catalão possui 4.013 casos de covid-19, dos quais 3.905 são considerados recuperados e 88 óbitos no acumulado.