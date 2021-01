Prefeito de Goiânia congela passagem do transporte coletivo até o final de 2021

O prefeito interino de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), anunciou nesta segunda-feira (11\01) que a tarifa do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia não sofrerá reajuste no ano de 2021.

De acordo com ele, a questão de congelamento da tarifa já está decidido e não existe conversa em relação a reajuste tarifário nos próximos 12 meses. “Essa discussão está fora da pauta, está decidido”, afirmou.

O último reajuste tarifário aprovado em Goiânia se deu em abril de 2019, elevando o valor da passagem de R$ 4 para R$ 4,30. Em 2020, ano de pandemia, foi aprovado um aumento para R$ 4,50, mas o novo valor não chegou a ser implementado.

Mudanças

A decisão foi tomada em uma reunião administrativa. De acordo com o presidente da CMTC, Murilo Guimarães Ulhôa, que por determinação do prefeito essa equipe vai trabalhar em conjunto nos próximos 10 dias na formatação de uma proposta com adequações ao plano emergencial do governo estadual para o transporte público, plano esse apresentado no ano passado em decorrência da pandemia Covid-19. “Um estudo será feito sobre a participação de Goiânia no plano apresentado pelo governo estadual com atenção ao mês de abril do ano passado até hoje, período mais crítico da pandemia e que afetou o serviço” completou.

O presidente deixou claro a importância da participação de todos no projeto “O que precisamos observar é a participação dos outros 16 municípios da RMTC que fazem parte do plano emergencial e que nós precisamos estudar uma forma de participação do Estado, porque esses municípios representam 23% no plano”, disse Ulhôa.

De acordo com o presidente da CMTC, a Prefeitura de Goiânia também determinou que além desses estudos fosse feito um projeto de remodelagem do serviço de transporte com soluções para a capital, Aparecida de Goiânia e municípios. “Estamos definindo as soluções e essa equipe ficou responsável por apresentar as ações que podem ser desenvolvidas no sistema visando solução”, afirmou Ulhôa.