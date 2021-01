Autoridades políticas comentam a morte do prefeito Maguito Vilela

Depois da divulgação da morte do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), na madrugada dessa quarta-feira (13\01), várias autoridades políticas do Estado de Goiás e também do Brasil divulgaram mensagens de pesar e homenagens ao emedebista.

Uma das autoridades a prestar solidariedade foi o senador Vanderlan Cardoso que disse que “Goiânia perde um grande gestor. Goiás e o Brasil perdem um grande político e nós perdemos um grande amigo” afirmou em uma publicação nas redes sociais.

Outra autoridade que também divulgou sua homenagem, o atual Prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (MDB), por meio de nota à imprensa, disse que honrará o legado deixado por Maguito. “Nós honraremos o legado do querido Maguito” e completou “Este é um momento de muita dor para todos nós que conhecíamos e amávamos Maguito, um homem forte, sábio, trabalhador, íntegro, muito família e que amava viver”.

O Governador do Estado de Goiás Ronaldo Caiado (DEM), disse que ligou para o presidente do MDB e filho de Maguito, Daniel Vilela assim que soube do ocorrido “Assim que soube do falecimento, liguei imediatamente para Daniel Vilela (MDB) e disse que me sentiria imensamente honrado em prestar as últimas homenagens”. Além disso, Caiado decretou luto oficial de três dias no estado.

Pelo Brasil

No país várias autoridades e políticos também divulgaram homenagens ao prefeito de Goiânia. O ex-senador pelo estado do Paraná Roberto Requião lamentou a morte de seu amigo e pediu atenção de todos em relação à covid-19.

“Faleceu meu amigo Maguito Vilela. A política séria sente sua perda e nós alertamos para redobrar os cuidados com o coronavírus. Meus sentimentos à família”, disse o político em suas redes sociais.

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), disse que acompanhou a luta de Maguito contra o vírus e prestou solidariedade à família.

“A distância, acompanhei a luta do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, contra a covid-19. Lamentavelmente, mais uma vítima fatal dessa doença. A minha inteira solidariedade à família”, pontuou o prefeito.

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (Dem), decretou luto oficial de três dias na Casa de Leis em razão do falecimento de Maguito. Por meio das redes sociais Maia enviou sentimentos a família de Maguito.

“Meus sentimentos à família e um abraço forte e fraterno no seu filho Daniel Vilela, que certamente levará adiante a luta e a história do pai.”

Partido

O MDB, partido do prefeito Maguito Vilela, também imitiu uma nota de solidariedade e disse que os participantes do partido se sentem privilegiados de possuir como referência a figura de um líder. O texto diz, também, que o diretório metropolitano “recebe com imensa dor no coração a notícia do falecimento do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela”. O documento é assinado pelo do presidente Metropolitano Carlos Júnior.

Veja a nota completa:

​“Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé” (2 Timóteo 4.7)

​​O Diretório Metropolitano do MDB de Goiânia recebe com imensa dor no coração a notícia do falecimento do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela.​Por certo, nós nos sentimos privilegiados de possuir como referência a figura de um líder que ocupou os mais importantes cargos eletivos tais como, Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal, Vice-Governador, Governador, Senador e Prefeito das duas maiores cidades do Estado de Goiás, Aparecida de Goiânia e Goiânia.​

Reconhecido nacionalmente como um exímio gestor, Maguito Vilela, deixa um importante legado nas áreas de Infraestrutura, Educação, Esporte, Saúde e Assistência Social. Por onde passou, transformou não apenas a paisagem urbana e rural, mas, sobretudo, a vida das pessoas. Sua simplicidade e generosidade serão lembradas para sempre. Sua memória será eterna.​Que nesse momento de dor, Deus, em sua infinita misericórdia conforte seus familiares em nome dos filhos, Vanessa, Daniel, Maria Beatriz e Miguel; dos netos, e de sua esposa Flávia Teles.

​Descanse em paz, Luis Alberto Maguito Guerreiro Vilela. ​

Carlos Jr., presidente do diretório metropolitano do MDB