Cortejo com o corpo de Maguito Vilela sai de São Paulo por volta das 13h

Em nota divulgada na tarde desta quarta-feira (13\01), a Prefeitura de Goiânia informou que “que o cortejo com o corpo do ex-governador, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela sairá de São Paulo por volta das 13h”. Assim que chegar no Hangar do estado, o cortejo vai seguir para Aparecida de Goiânia. A chegada está prevista para as 15h30.

O cortejo passará pelo Centro de Aparecida, Parque da Família, Anfiteatro Municipal e realizará uma pausa na Cidade Administrativa, onde Maguito foi prefeito entre 2009 e 2016. Em frente a Prefeitura de Aparecida, haverá a apresentação do Hino Municipal, que foi tão propagado pelo Maguito quando prefeito.

Em seguida, o cortejo vai seguir para o Palácio das Esmeraldas em seguida pelo Polo Empresarial Goiás, Eixo Norte-Sul 3 (Vila Maria) e Avenida São Paulo (Vila Brasília).

Veja a nota completa:

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia informa que o cortejo com o corpo do ex-governador, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela sairá de São Paulo por volta das 13h. Ao chegar no Hangar do Estado, o cortejo seguirá para Aparecida.

O cortejo chegará pela BR-153, passará pelo Centro de Aparecida, Parque da Família, Anfiteatro Municipal e realizará uma pausa na Cidade Administrativa, onde Maguito foi prefeito entre 2009 e 2016. Em frente a Prefeitura de Aparecida, haverá a apresentação do Hino Municipal, que foi tão propagado pelo Maguito quando prefeito.

Logo após o cortejo segue por dentro da cidade de Aparecida até o Palácio das Esmeraldas, passando pelo Polo Empresarial Goiás, Eixo Norte-Sul 3 (Vila Maria) e Avenida São Paulo (Vila Brasília).