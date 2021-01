Daniel Vilela se despede de seu pai, Maguito: “Meu melhor amigo partiu”

O presidente estadual do MDB e filho do prefeito Maguito Vilela, Daniel Vilela, fez uma publicação emocionada hoje (13/1) sobre a morte de seu pai. Daniel publicou uma foto em que Maguito aparece de costas em sua fazenda em Jataí, como se estivesse ‘indo embora’. “Não consigo não ser egoísta nesse momento. Queria ele ainda por muitos anos com a gente”, diz Daniel, na legenda da foto.

Maguito ficou mais de 80 dias internado na UTI, após testar positivo para covid-19. O gestor chegou a ser curado da doença causada pelo coronavírus, mas uma infecção pulmonar contraída nos últimos dias começou a se agravar e ele acabou não resistindo.

No texto publicado hoje, o filho de Maguito, Daniel, se refere ao pai como sua “maior referência”. O texto acompanhado de um foto de Maguito em que ele aparece, segundo Daniel, “com a roupa que ele mais gostava e no local que mais amava: a fazenda em Jataí”.

Veja o texto abaixo:

“Durante muitos dias queria fixar meu olhar nessa foto que a Flávia me enviou, mas não conseguia porque ela me trazia o sentimento que ele estava partindo, com a roupa que ele mais gostava e no local que ele mais amava: a fazenda em Jataí. E hoje, infelizmente, o meu melhor amigo partiu. O meu impecável pai, Maguito, o maior exemplo e minha maior referência. Não consigo não ser egoísta nesse momento. Queria ele ainda por muitos anos com a gente… Nessas horas ficamos pensando se poderia ter sido diferente, mas o que dizem – e eu concordo – é que para Deus tudo tem a sua hora, e a dele foi agora e da forma que precisava ser, ao lado dos seus filhos, e dizendo até breve. Descanse em paz! Obrigado, Deus, por me permitir amar e ser amado tanto pelo meu Pai!!”