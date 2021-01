Morre Maguito Vilela, prefeito eleito de Goiânia, aos 71 anos

O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), morreu na madrugada desta quarta-feira (13/1), aos 71 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e lutava contra uma infecção pulmonar causada por fungos e bactérias, em decorrência da Covid-19, da qual já havia se recuperado. Ele estava internado desde o dia 27 de outubro. Segundo a unidade de saúde, Maguito faleceu às 4h10.

Maguito Vilela estava licenciado desde a posse, no dia 1º de janeiro. Dessa forma, quem está no comando da capital goiana é o vice-prefeito eleito, Rogério Cruz (Republicanos).

Em nota, a Secretaria de Comunicação de Goiânia informou que “a família está providenciando o traslado do corpo de São Paulo para Goiás e ele deve ser sepultado em Jataí, sua terra natal”. Antes de sua internação, o político já havia perdido duas irmãs para a Covid-19.

Carreira política de Maguito Vilela

Em sua carreira política, Maguito Vilela passou por vários cargos públicos no estado de Goiás. Ele foi vereador, deputado e prefeito de Aparecida de Goiânia entre 2009 e 2016. Ademais, foi governador de Goiás de 1995 a 1998 e senador de 1999 a 2007.

Em 2020, foi eleito prefeito de Goiânia com 52% dos votos no 2º turno. Assim, chegou a tomar posse em formato virtual e se licenciou do cargo.

Homenagens

Diversos familiares, amigos e políticos divulgaram mensagens de luto devido à morte de Maguito Vilela. Seu filho, Daniel Vilela, escreveu: “Hoje, infelizmente, o meu melhor amigo partiu. O meu impecável pai, Maguito, o maior exemplo e minha maior referência. Não consigo não ser egoísta nesse momento. Queria ele ainda por muitos anos com a gente”.

Já o governador Ronaldo Caiado escreveu que ele e a primeira-dama, Gracinha Caiado, lamentavam a morte de Maguito. Assim, ele decretou luto oficial de três dias no Estado.

O prefeito em exercício, Rogério Cruz, prestou solidariedade à família de Maguito Vilela. Além disso, afirmou que terá “uma grande responsabilidade de fazer Goiânia seguir em frente”.

O ex-prefeito Iris Rezende afirmou, em nota, que Maguito se despede deixando uma história digna, e que o político era um “homem público notável”.

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, afirmou em nota que “com profunda tristeza no coração e na alma que recebemos a notícia do falecimento de Maguito Vilela, meu pai político e conselheiro”. Além disso, também decretou luto oficial na cidade.