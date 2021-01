“Perda irreparável”, diz presidente da Câmara de Goiânia sobre morte de Maguito

O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Romário Policarpo (Patri), se manifestou, na manhã desta quarta-feira (13/1), sobre o falecimento do prefeito da capital, Maguito Vilela (MDB), ocorrido na madrugada de hoje em São Paulo. O presidente afirmou que a morte do gestor emedebista “é perda irreparável para a vida pública de Goiás e do Brasil” e enviou seus sentimentos à família.

Maguito Vilela estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 27 de outubro do ano passado, para trata um quadro de covid-19. No entanto, o prefeito contraiu uma infecção pulmonar nos últimos dias que acabou se agravando. O óbito foi confirmado no início desta manhã.

Veja a nota divulgada pelo presidente da Câmara de Goiânia sobre o falecimento de Maguito

“O falecimento do prefeito Maguito Vilela é perda irreparável para a vida pública de Goiás e do Brasil. Maguito sempre será uma referência de cidadão: pai e avô amoroso e dedicado, amigo leal, político conciliador, administrador extremamente competente e perfeccionista.

Como vereador, deputado, vice-governador, governador e prefeito, Maguito sempre trabalhou com alegria, defendendo a democracia e propagando a paz. No Legislativo e no Executivo, trabalhou principalmente pelos goianos menos favorecidos.

Como governador, Maguito revolucionou o desenvolvimento humano, ampliando sensivelmente a inclusão social em nosso Estado por meio de programas que transformaram a vida de milhares de goianos.

Não podemos nos esquecer da paixão de Maguito pelo esporte, em especial pelo futebol, que ele levou para a vida pública.

Meus mais profundos sentimentos à família, que expresso a partir de meu amigo Daniel Vilela, aos amigos e aos milhões de goianos que ficam órfãos neste 13 de janeiro profundamente triste.

A Maguito Vilela, todo o nosso reconhecimento e a nossa eterna gratidão.

Romário PolicarpoVereador, presidente da Câmara Municipal de Goiânia”