Rodrigo Maia decreta luto oficial na Câmara dos Deputados após morte de Maguito

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (Dem), decretou luto oficial de três dias na Casa de Leis em razão do falecimento do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), confirmado no início da manhã de hoje, quarta-feira (13/1). Maia se referiu ao emedebista como um dos líderes mais experientes que ele já teve a chance de conhecer.

Pelas redes sociais, Maia enviou seus sentimentos à família de Maguito e “um abraço forte e fraterno no seu filho Daniel Vilela”, que, conforme o presidente da Câmara, “certamente levará adiante a luta e a história do pai”.

Veja abaixo:

“Dia triste pela partida precoce do amigo Maguito Vilela. Um dos líderes mais experientes que já tive a chance de conhecer. Determinei agora cedo três dias de luto oficial na Câmara dos Deputados.

Meus sentimentos à família e um abraço forte e fraterno no seu filho Daniel Vilela, que certamente levará adiante a luta e a história do pai.”

Infecção pulmonar agravou estado de Maguito

Internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 27 de outubro, o prefeito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), faleceu na madrugada desta quarta-feira (13/1). O gestor havia dado entrada na unidade para tratar um quadro de covid-19 e acabou não resistindo às consequências do vírus.

A informação foi confirmada pelo secretário de Comunicação de Goiânia, no início da manhã de hoje. Maguito havia sido internado em Goiânia no dia 22 de outubro do ano passado após ser diagnosticado com covid-19. Posteriormente, foi transferido para São Paulo, onde foi curado da doença.

No entanto, após passar por várias intubações e sedações, Maguito não resistiu a uma infecção pulmonar a qual foi acometido nos últimos dias, falecendo em razão dela.

Veja a nota divulgada pelo secretário de comunicação:

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, ocorrido nesta madrugada de 13 de janeiro. Internado desde o dia 22 de outubro para tratar da Covid-19, Maguito lutava contra uma infecção pulmonar diagnosticada na semana passada. A família está providenciando o traslado do corpo de São Paulo para Goiás e ele deve ser sepultado em Jataí, sua terra natal. Assim que tivermos mais informações repassaremos à imprensa.”