Velório de Maguito é marcado pela emoção de familiares, amigos e autoridades

O corpo de Maguito Vilela (MDB), chegou a Goiânia por volta das 16h dessa quarta-feira (13\01). Depois foi levado pelo cortejo que percorreu os principais pontos de Goiânia e Aparecida de Goiana. O velório de Maguito começou por volta das 21h30 e recebeu diversas autoridades políticas do estado de Goiás, familiares e amigos.

De acordo com o O Popular, foram contabilizados cerca de 80 coroas de flores no velório que aconteceu no Palácio das Esmeraldas. Os amigos e apoiadores se despediram de Maguito, pelo sistema Drive-thru, para evitar aglomerações devido a pandemia.

O velório teve a presença do governador Ronaldo Caiado (DEM), Lincoln Tejota (Cidadania), o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha (MDB), e o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), além de deputados e vereadores, que também marcaram presença no velório, assim como amigos e familiares de Maguito.

Do lado de fora era possível ver uma intensa movimentação de apoiadores do emedebista e moradores que estavam comovidos pela sua morte.

Cortejo e despedida

Assim que houve a liberação do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o corpo de Maguito Vilela chegou ao Hangar do Estado, em Goiânia, e seguiu em cortejo por Aparecida de Goiânia, onde Maguito recebeu homenagens na prefeitura. Logo em seguida, o cortejo seguiu até o Palácio das Esmeraldas, onde foi reservado um momento apenas para familiares e amigos do prefeito.

Depois da despedida privada, que ocorreu por volta das 20h50, foi feita uma pequena celebração pública na entrada do Palácio das Esmeraldas. Após uma cerimonia religiosa o público presente teve acesso liberado ao caixão.

Após o fim do velório, o corpo será levado para a cidade natal do prefeito, Jataí, no sudoeste goiano, onde deve ser velado no Ginásio de Esportes. O enterro será realizado na manhã de quinta-feira, (14\01) no cemitério São Miguel, por volta das 9h.