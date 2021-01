Aparecida de Goiânia ganha 5 novas praças em janeiro

De acordo com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, a construção de praças no município tem função urbanística e, principalmente, social. O objetivos é que estes locais promovam a integração da comunidade e propiciem mais qualidade de vida. Assim, nos primeiros dias de janeiro, cinco novos espaços de esporte e lazer serão inaugurados na cidade. Porém, sem a realização de eventos, suspensos por causa da pandemia do coronavírus.

Já estão prontas as seguintes construções: Praça Bairro Independência, Praça Vila Brasília, Praça Independência Mansões, na Rua Joaquim Marques Soares; Praça da UBS Papillon Park e Praça Independência Mansões, na Rua 62. Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano do município, Max Menezes, as praças em Aparecida de Goiânia seguem um padrão. Dessa forma, são compostas por pergolados, bancos em madeira, playground, pista de caminhada com piso adequado e academias da terceira idade (ATI), popularmente chamadas de academias abertas.

O prefeito Gustavo Mendanha relata que em 2020 forma investidos cerca de R$ 2,5 milhões na construção novas praças e que a intenção dele é que estes espaços públicos ajudem no bem-estar da população em todos os bairros. Ao longo da primeira administração do gestor, que foi reeleito e acaba de iniciar o segundo mandato, teriam sido estruturados e modernizados 100 destes espaços.

Outras 12 praças estão em construção em Aparecida de Goiânia

O secretário Max Menezes afirma que, atualmente, as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) trabalham na construção de 12 praças. Os setores contemplados são: Jardim Riviera, Colina Azul, Parque Vila Sul/Vila Brasília, Praça da Juventude, Estrela Sul, Marista Sul, Jardim dos Buritis, Alto Paraíso, Santo André, Jardim Tiradentes, Cruzeiro do Sul e Terra Prometida.

Combinada com as obras, em Aparecida de Goiânia, há ainda projetos paisagísticos em andamento. Por exemplo, o plantios de flores feito em canteiros de avenidas importantes. Isto já aconteceu nas Avenidas Anápolis e São Paulo, que ficam na Vila Brasília, no Paço Municipal da Cidade Administrativa e na Praça Matriz, no Centro.