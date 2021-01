Confira o calendário de pagamento do IPVA 2021, já reduzido, em Goiás

Recentemente, o governo de Goiás anunciou que o estado terá uma média de redução no valor pago no IPVA de 2021 de 3,78% em relação ao valor pago no ano passado. O desconto anual acontece devido a uma redução no valor venal dos veículos usados, de acordo com a tabela elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O estado tributa com o IPVA, que é o imposto sobre veículos automotores, carros e motos fabricados do ano de 2007 em diante. Os veículos populares carro 1.0 e motocicletas até 125 cilindradas têm desconto de 50% no IPVA. No entanto, isso se aplica ao motorista que estiver com o imposto em dia e não tiver cometido infração de trânsito no ano anterior.

Além disso, há, também, desconto variando de 5% a 10% para a pessoa que inscrever o CPF nas compras de varejo no estado e participar do programa Nota Fiscal Goiana.

O pagamento da cota única tem vencimento previsto para o dia 28 de janeiro de 2021 para os veículos com final de placa 1. Quanto ao boleto, o documento deve ser emitido pela internet nos sites da Secretaria de Economia e do Detran.

Veja como ficou o calendário do pagamento