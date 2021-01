Corpo de Maguito Vilela será sepultado na manhã desta quinta-feira (14), em Jataí

O corpo do prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela, do MDB, será sepultado na manhã desta quinta-feira (14/1), no Cemitério São Miguel, em Jataí. O enterro deve contar com as presenças do governador Ronaldo Caiado (DEM), dos prefeitos de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), de Jataí, Humberto Machado (MDB), da esposa, Flávia Teles, dos filhos Daniel Vilela (MDB), Maria, Miguel e Anna Teles.

Após ser velado em Goiânia, no Palácio das Esmeraldas, o corpo de Maguito foi levado para Jataí, onde é velado desde a 1h de quinta, no Ginásio Vilelão. A cerimônia causou bastante comoção entre os presentes.

A um veículo local, Daniel, ainda muito emocionado, se referiu ao pais como alguém que “cumpriu a sua missão com muita retidão, muita decência, muita simplicidade”.

O velório em Goiânia

O caixão com o corpo de Maguito Vilela chegou a Goiânia, na última quarta-feira (13/1), por volta das 16h. O cortejo fúnebre, que passou por Aparecida de Goiânia e Goiânia, foi feito em carro aberto do Corpo de Bombeiros. No Paço Municipal da capital, recebeu homenagem da Guarda Municipal. Na Cidade Administrativa de Aparecida recebeu homenagens do prefeito Gustavo Mendanha.

Maguito morreu às 4h10 de quarta-feira após complicações causadas por uma infecção pulmonar. Ele estava internado há mais de 80 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratamento de covid-19.

Luis Alberto Maguito Vilela foi vereador por Jataí, deputado estadual, deputado federal, vice e governador de Goiás, prefeito de Aparecida e de Goiânia.