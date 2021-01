Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida de Goiânia, será restaurada

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que tem quase 100 anos e se localiza no município de Aparecida de Goiânia, será restaurada. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no estado de Goiás (Iphan-GO) e a prefeitura do município assinaram termo de convênio para a ação de intervenção no templo. Assim, o valor será viabilizado por meio de emendas parlamentares e de contrapartida da prefeitura de Aparecida de Goiânia, totalizando investimentos no valor de R$ 650 mil.

O projeto de restauração com a descrição das atividades a serem realizadas no edifício será elaborado pela prefeitura de Aparecida de Goiânia. Dessa maneira, o Iphan atuará no repasse dos recursos disponibilizados, como também na fiscalização da obra.

“O Iphan está empenhado em colaborar com apoio técnico na ação de restauração da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que visa a preservação do Patrimônio Cultural aparecidense. Localizada no centro histórico do município, a ação vai incrementar o potencial turístico da região”, declarou o superintendente do Iphan-GO, Allyson Cabral.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Marco inicial do município de Aparecida de Goiânia, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida é símbolo da história de fé dos moradores do local. Construída em estilo colonial, a igreja é a mais antiga da cidade. Dessa forma, é constituída basicamente em alvenaria de tijolo maciço-adobe. Ademais, tem elementos estruturais em madeira-aroeira, além do piso da igreja, que também é de madeira.

Segundo relatos históricos, a missa que fundou o município foi realizada em maio de 1922. Ela aconteceu ao redor da cruz de aroeira que ainda está fincada no meio da Praça da Matriz, local da construção do templo. Em frente à igreja há ainda um banco com a escultura de José Cândido de Queirós e Maria Elis de Deus. Ou seja, uma homenagem ao casal que doou as terras para a construção da cidade.

Por intermédio da Lei nº 564, de 16 de dezembro de 1985, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida foi declarada como Monumento Histórico e Cultural do Município de Aparecida de Goiânia.