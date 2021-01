Transmitida pela FacUnicamps e Dia Online, acontece hoje (16) live preparatória do Enem

A Faculdade Unida de Campinas (FacUnicamps) e o Dia Online transmitem hoje, dia 16 de janeiro, às 17h, uma live voltada para a preparação dos interessados em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), porta de entrada no ensino superior público e privado. O evento é gratuito e contará com a participação do professor e psicanalista Adriano Alves Pereira, uma das maiores referências em preparatórios para o Enem do estado de Goiás.

O #PartiuEnem vai começar às 17h e vai até às 19h deste sábado e será 100% online e gratuito. O palestrante convidado, Adriano Alves, é professor e psicanalista, estudou Teologia e Letras e é considerado um dos mais renomados preparados do Enem do estado.

No evento, o professor dará dicas de como resolver uma prova de múltipla escolha, atualidades, conhecimentos gerais e redação nota 1000.

Para participar da live, que será transmitida pelo facebook e também pelo canal do Youtube da FacUnicamps, além dos canais do portal Dia Online, os interessados deverão se inscrever pelo link oficial até a tarde de hoje. Vale destacar que os participantes do evento terão 3 horas extracurriculares.