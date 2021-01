Com Covid-19, prefeito de Catalão Adib Elias continua respirando com a ajuda de aparelhos

O prefeito de Catalão Adib Elias (Podemos) foi intubado na noite de sexta-feira (15/01), para tratar insuficiência respiratória decorrente de Covid-19. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Segundo boletim divulgado na noite de domingo (17\01), o prefeito está respondendo bem a tratamento com plasma convalescente.

O boletim ainda informa que Adib Elias não tem oscilação de pressão e está respirando com auxílio de ventilador pulmonar. Segundo a assessoria do prefeito, o quadro de saúde dele continua estável. Adib Elias está internado em São Paulo desde a segunda-feira (11\01). Na quinta-feira, apresentou sinais de cansaço e iniciou uso de respirador nasal, além de introdução de cateter no braço para início de terapia por antibióticos.

O vice-prefeito, João Sebba (PP), também foi diagnosticado com a doença causada pelo coronavírus, dias depois de Adib. João não apresentou sintomas graves até o momento.

Medidas em Catalão

Catalão atingiu a capacidade máxima dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Medidas restritivas foram definidas e anunciadas pela Prefeitura numa coletiva de imprensa, nesta manhã. As novas regras que constarão em decreto, passam a valer já a partir do dia (14\1). De acordo com as medidas, os estabelecimentos que descumprirem poderão ser interditados.

A decisão da Prefeitura por meio do Comitê de Prevenção, Orientação e Enfrentamento ao Coronavírus é mais um ato oficial que tem como objetivo frear a doença e os impactos para a população catalana. O anúncio foi feito pelo Secretário Municipal de Saúde, Velomar Rios. Ele explicou que a cidade atingiu a lotação máxima de UTI´s tanto públicas como privadas na noite da última quarta-feira (13\01). Todos os 37 leitos existentes no município, estão ocupados com pacientes em estado grave, infectados pelo novo coronavírus. Quanto aos leitos destinados às internações clínicas, a taxa de ocupação é de 60% neste momento na cidade.