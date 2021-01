Vacinação contra a covid em Goiás começa hoje (18), às 17h

A campanha de vacinação emergencial contra a covid-19 em Goiás vai começar hoje, segunda-feira (18/1), às 17h. A informação foi confirmada pelo próprio governador do Estado, Ronaldo Caiado (Dem), que foi receber pessoalmente os quase 90 mil frascos da primeira remessa da Coronavac. O uso emergencial das vacinas Coronavac e Astrazeneca foi aprovado por unanimidade pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no último domingo (17/1).

O governador comemorou o recebumento dos 87.172 frascos da primeira remessa da CoronaVac, desenvolvida pelo Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, cedida ao Estado de Goiás. Segundo o gestor, a imunização irá priorizar idosos e trabalhadores da área de saúde.

As caixas com as doses saíram do centro de distribuição de logística do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo e também serão distribuídas em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) e companhias aéreas que farão o transporte gratuitamente.

Antecipação

No último domingo, ao anunciar o início da distribuição das vacinas para os estados brasileiros para a manhã desta segunda-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, havia informado que a campanha de vacinação começará na quarta-feira (20/1).

Porém, o ministro acabou antecipando a data após reunião com os governadores de Goiás, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

A prioridade desta primeira leva de vacinação é para pessoas institucionalizadas, pessoas com deficiência institucionalizadas, indígenas e profissionais da saúde na linha de frente de combate à covid-19.